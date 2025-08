La star bollywoodienne Rane explore la plus grande grotte du monde au Vietnam

L’acteur indien Harshvardhan Rane fait partie des 100 Indiens à avoir réussi l’expédition difficile de la grotte de Son Doong au Vietnam, un voyage à travers la plus grande grotte naturelle du monde située dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bang (Centre).

Photo : Harshvardhan Rane/CVN

Selon le quotidien Hindustan Times, Rane a partagé son exploit sur Instagram, publiant une série de photos de son aventure. Une image saisissante montre l’acteur torse nu à l’intérieur de la grotte, vêtu d’un pantalon bleu et d’un casque de sécurité, soulignant l’effort physique intense requis pour l’expédition. Une autre photo présente la médaille et le certificat qu’il a reçus pour avoir terminé le trek.

Dans une légende touchante, accompagnant une photo avec son guide d’expédition, il a écrit : "Parmi les 100 Indiens à avoir jamais terminé cette expédition ! Tout cela grâce à l’homme sur la dernière photo".

Rane est arrivé au Vietnam le 30 juillet avec une équipe de tournage de Bollywood avec le producteur Rahul Bali, le réalisateur principal Omung Kumar, des acteurs de renom pour commencer le tournage du film Silaa.

Doté d’un budget de 4 millions de dollars, Silaa devrait sortir dans le monde entier en 2026 et vise à mettre en lumière les magnifiques paysages naturels du Vietnam auprès du public international, à promouvoir le tourisme en Inde et au Vietnam en général, et dans la province de Quang Tri en particulier.

Le tournage se déroule à Quang Tri du 1er au 14 août et couvre les grottes de Son Doong, Phong Nha, Tân Hoa, Tu Làn, Hang Tiên. L’équipe se rendra ensuite dans d’autres lieux du Vietnam, notamment à Cao Bang, Quang Ninh, Ninh Binh, Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Vanita Omung Kumar, cheffe décoratrice et scénariste, a salué la beauté des paysages et l’hospitalité chaleureuse du Vietnam. Elle a décrit le tournage à Son Doong comme un défi majeur et une expérience passionnante.

Le producteur Rahul Bali, directeur général de Innovations India, a partagé ce sentiment, soulignant son admiration pour la grotte majestueuse et la gentillesse de la communauté locale.

Silaa marque une étape importante dans la collaboration cinématographique entre l'Inde et le Vietnam et constitue un outil puissant pour promouvoir les échanges culturels et le tourisme vietnamien, a-t-il déclaré .

Silaa devrait être projeté en avant-première à l’été 2026 dans 1.000 cinémas en Inde avant d’être diffusé à l’international. Le film devrait toucher entre 150 et 300 millions de téléspectateurs indiens, offrant ainsi une opportunité majeure de promouvoir les merveilles naturelles du Vietnam à l’international.

VNA/CVN