Au bord du fleuve Hàn, Dà Nang, entre nature et urbanité

Le site Web de voyage américain AFAR a classé la ville de Dà Nang, la plus grande ville du Centre du Vietnam, parmi ses 26 destinations à visiter en 2026, ce qui en fait la seule destination vietnamienne à figurer dans ce classement.

Photo : VNA/CVN

La ville côtière de Dà Nang se classe septième sur cette liste qui met en lumière des destinations émergentes et des lieux hors des sentiers battus du monde entier.

Selon AFAR, Dà Nang attire de plus en plus de voyageurs internationaux grâce à ses plages de surf, ses soupes de nouilles comme le mi quang et ses paysages naturels.

L’article souligne l’intérêt croissant de la communauté internationale pour Dà Nang, suite au lancement en 2025 de nouvelles liaisons aériennes par cinq compagnies aériennes, dont Emirates et Philippine Airlines, reliant la ville à Bangkok, Manille et d’autres hubs aéroportuaires asiatiques.

Les grandes marques de luxe sont également en pleine expansion : Nobu prévoit l’ouverture d’un hôtel de 200 chambres en bord de mer en 2026, tandis que Mandarin Oriental s’apprête à lancer 22 résidences de luxe.

Photo : VNA/CVN

La région regorge de merveilles naturelles. À seulement six kilomètres au sud du centre-ville se trouvent les Montagnes de Marbre, cinq affleurements calcaires abritant pagodes, grottes et sanctuaires bouddhistes. Au nord se trouve la péninsule de Son Trà, une forêt tropicale côtière et une réserve naturelle de près de 4.450 ha.

AFAR recommande de réserver une excursion axée sur la faune sauvage avec Next Continent, une entreprise d’écotourisme dirigée par une femme, pour observer les doucs à pattes rouges, une espèce en danger critique d’extinction, lors d’une randonnée le long de la côte.

Dà Nang est également la porte d’entrée de Hôi An, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, situé à seulement 40 minutes au sud. Cette vieille ville fut un port animé du XVe au XIXe siècle, et ses ruelles labyrinthiques regorgent de bâtiments remarquablement bien conservés, mêlant les styles architecturaux chinois, vietnamiens, japonais et européens.

Adélaïde, en Australie, célèbre pour son patrimoine aborigène, sa musique live et sa scène gastronomique et viticole florissante, arrive en tête de liste sur la côte sud de l’Australie. Suivent Albuquerque (Nouveau-Mexique), Birmingham (Alabama), Bucarest (Roumanie) et Buffalo, New York (États-Unis).

VNA/CVN