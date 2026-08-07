Trump signe un décret imposant un droit de douane de 15% sur les importations de polysilicium

Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé jeudi 6 août un décret imposant des prix minimaux à l'importation et un droit de douane de 15% sur les produits fabriqués à partir de polysilicium, un matériau essentiel à la fabrication des panneaux solaires et des semi-conducteurs.

>> France : le déficit commercial se creuse à 7,2 milliards d'euros en février

>> L'UE pourrait répliquer à Trump avec des mesures à hauteur de 72 milliards d'euros

>> Droits de douane : l'administration américaine a ouvert son portail de remboursement

Photo : AFP/VNA/CVN

Les prix minimaux à l'importation seront fixés à 21 dollars américains par kilogramme pour le polysilicium et à 100 dollars par kilogramme pour les lingots et les plaquettes de polysilicium, selon un communiqué de la Maison Blanche. Ces nouvelles mesures commerciales devraient entrer en vigueur le 4 décembre.

M. Trump a également chargé le département américain du Commerce de mettre en place un programme visant à encourager les investissements dans la production nationale de polysilicium brut et de produits en aval connexes.

Selon une fiche d'information de la Maison Blanche, ces mesures visent à créer "des conditions de concurrence équitables pour les producteurs américains de ces biens stratégiques", à encourager la "relocalisation de ces industries" et à protéger "la sécurité nationale des États-Unis ainsi que leur base industrielle de défense et les secteurs connexes".

Selon cette fiche d'information, la part des États-Unis dans la capacité mondiale de production de polysilicium est passée de 50% en 2005 à moins de 2% en 2024.

Xinhua/VNA/CVN