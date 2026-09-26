Conflit au Moyen-Orient

L'Iran propose de rouvrir le détroit d'Ormuz en sept jours "si certaines conditions sont remplies"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi 25 septembre que son pays avait transmis aux États-Unis un plan prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai de sept jours si les conditions nécessaires venaient à être réunies.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L’Iran a transmis aux États-Unis, par l’intermédiaire du Qatar, une proposition pour rouvrir sous sept jours le détroit d’Ormuz, a annoncé, vendredi 25 septembre, son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, depuis le siège des Nations unies (ONU) à New York.

Selon ce plan, les États-Unis devraient prendre certaines mesures qui, selon l'Iran, pourraient prendre quatre ou cinq jours, a-t-il indiqué, ajoutant que le détroit serait rouvert dès le sixième jour. "Et dès le septième jour, les négociations avec les États-Unis débuteront en vue d'un accord définitif sur les points convenus d'un commun accord".

"Le délai de sept jours commencera dès que les États-Unis accepteront ce plan", a précisé le ministre iranien, ajoutant que "si certaines conditions sont remplies, le détroit sera ouvert sous sept jours et des pourparlers seront engagés".

"Les mesures que les États-Unis doivent prendre ne sont pas nouvelles", a souligné le ministre iranien, interrogé par des journalistes au siège de l'ONU. "Elles figurent déjà toutes dans le protocole d'accord" que les chefs d'État des deux pays ont signé en juin.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je peux vous dire que si la partie américaine est réellement déterminée à parvenir à un accord et à rouvrir le détroit d'Ormuz, tout est désormais prêt", a assuré M. Araghchi.

"Le choix appartient désormais" à Washington de l’accepter ou non, a-t-il poursuivi. "L'Iran n'accepte ni la coercition, ni les menaces, ni l'intimidation, et il ne renoncera pas à ses droits souverains sous la pression".

Le 18 juin, Donald Trump et son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, ont signé un protocole d'accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, à rouvrir le détroit d’Ormuz puis à mener des pourparlers sur le volet sensible du programme nucléaire iranien. Le texte prévoyait l'ouverture de négociations devant aboutir, dans un délai de 60 jours expirant le 17 août, à un accord définitif. Les discussions se sont toutefois heurtées à des divergences d'interprétation entre les deux parties et ont finalement échoué, dans un contexte marqué par une série de récentes escalades entre Washington et Téhéran.

AFP-Xinhua/VNA/CVN