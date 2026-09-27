Trump dit avoir rejeté la proposition iranienne sur le détroit d’Ormuz.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 26 septembre avoir rejeté une proposition iranienne de réouverture du détroit d'Ormuz sous conditions.

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Photo : VNA/CVN

"Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz. D'énormes quantités de pétrole en sortent. Hier soir, 29 navires en sont sortis", a dit M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

"Ils veulent conclure un accord, et je pense que c'est très bien. J'aime bien conclure des accords moi aussi, mais cet accord ne serait pas acceptable", a-t-il ajouté.

Vendredi 25 septembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré aux journalistes au Siège des Nations unies (ONU) à New York que par l'intermédiaire du Qatar, l'Iran avait transmis aux États-Unis un plan "concret" prévoyant la réouverture du détroit dans un délai de sept jours si les conditions nécessaires sont remplies.

Ce délai de sept jours commencera à courir dès que Washington l'aura accepté, a-t-il précisé.

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Selon ce plan, les États-Unis devraient prendre certaines mesures qui, d'après l'Iran, pourraient prendre quatre ou cinq jours, a expliqué M. Araghchi, ajoutant que le détroit serait rouvert dès le sixième jour. "Et le septième jour, les négociations avec les États-Unis débuteront en vue d'un accord final sur des sujets convenus mutuellement", a-t-il déclaré.

M. Araghchi a ajouté que les mesures que les États-Unis devraient prendre ne sont pas nouvelles, puisqu'elles figuraient déjà dans le protocole d'accord signé en juin.

Xinhua/VNA/CVN