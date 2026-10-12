La Russie exporte du gazole sans difficulté

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"La demande est énorme. Une quantité considérable de pétrole et de produits pétroliers a disparu du marché (...). Il n'y a donc aucun problème de demande sur les marchés. Si seulement l'offre était au rendez-vous", a-t-il indiqué. Interrogé sur la question de savoir si la Russie avait reçu des demandes d'approvisionnement en carburant, M. Peskov a répondu que cela n'était pas nécessaire, la distribution étant assurée par des négociants. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu vendredi 9 octobre par téléphone avec son homologue américain Donald Trump et a annoncé un accord en vertu duquel la Russie fournirait du gazole aux États-Unis et aux marchés mondiaux. Le gouvernement russe a partiellement levé samedi 10 octobre les restrictions sur les exportations de gazole qui étaient en vigueur depuis le début de l'année 2026.

Xinhua/VNA/CVN