Népal : les secours toujours à la recherche des disparus après la dernière crue

>> Crue au Népal : deux ouvriers "miraculés" sortis vivants d'un tunnel

>> Appel à l'aide urgent de la coordinatrice de l'ONU au Népal

>> Treize jours après la catastrophe, jour de deuil et de frustration au Népal

"Nous continuons les recherches et les secours, quatre hélicoptères ont été déployés", a indiqué un porte-parole de l'armée népalaise, Raja Ram Basnet, "nous n'avons pas de nouvelles des cinq disparus". L'alerte a été donnée aux populations locales dimanche matin 11 octobre après la rupture d'un barrage causé par un glissement de terrain qui avait bloqué l'écoulement de la Budi Gandaki, a expliqué l'autorité en charge des situations d'urgence. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré une large vague charriant de nombreux débris qui a surgi de la montagne et recouvert puis emporté des dizaines de bâtiments en aval. Plus de 200 maisons ont été endommagées, ainsi que cinq ponts et plusieurs centrales hydroélectriques, selon le dernier bilan publié par les autorités. "Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir une vie normale dans les zones sinistrées et remettre en service les infrastructures touchées", a assuré le Premier ministre Balendra Shah sur les réseaux sociaux. Cette crue survient alors que le Népal se remet lentement de la catastrophe du 26 août, lorsqu'une immense vague causée par l'effondrement d'un glacier et du pan d'une montagne a déferlé dans la vallée de la rivière Trishuli, emportant tout sur son passage. Le désastre a fait plus de 1.400 morts et plus de 5.000 disparus, selon le dernier décompte officiel.

Xinhua/VNA/CVN