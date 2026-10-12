Le Kremlin estime que l'Ukraine doit faire preuve de volonté politique

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M. Peskov a tenu ces propos lors d'un entretien accordé à l'agence de presse russe RIA Novosti, en réponse aux déclarations du président des États-Unis, Donald Trump, concernant le remplacement de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. M. Trump a affirmé samedi 10 octobre aux journalistes qu'il est temps pour l'Ukraine d'élire un nouveau président. Il a ajouté que M. Zelensky aurait pu mettre fin au conflit russo-ukrainien à plusieurs reprises, mais qu'il n'avait pas souhaité le faire. M. Zelensky a indiqué dimanche 11 octobre au média américain ABC News qu'il était prêt à organiser des élections présidentielles en Ukraine si le président russe Vladimir Poutine acceptait un cessez-le-feu de 60 jours.
Xinhua/VNA/CVN