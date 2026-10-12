Le Kremlin estime que l'Ukraine doit faire preuve de volonté politique

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dimanche 11 octobre que Moscou souhaitait qu'un dirigeant ukrainien fasse preuve de la volonté politique nécessaire pour reconnaître les réalités sur le terrain et œuvrer en faveur d'un règlement pacifique.

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M. Peskov a tenu ces propos lors d'un entretien accordé à l'agence de presse russe RIA Novosti, en réponse aux déclarations du président des États-Unis, Donald Trump, concernant le remplacement de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. M. Trump a affirmé samedi 10 octobre aux journalistes qu'il est temps pour l'Ukraine d'élire un nouveau président. Il a ajouté que M. Zelensky aurait pu mettre fin au conflit russo-ukrainien à plusieurs reprises, mais qu'il n'avait pas souhaité le faire. M. Zelensky a indiqué dimanche 11 octobre au média américain ABC News qu'il était prêt à organiser des élections présidentielles en Ukraine si le président russe Vladimir Poutine acceptait un cessez-le-feu de 60 jours.

Xinhua/VNA/CVN