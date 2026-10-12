Belgique : le Premier ministre alerte sur la gravité de la situation budgétaire

>> Belgique : le roi nomme un nouveau négociateur en vue de former un gouvernement

>> La Belgique se donne 50 jours pour trouver un accord budgétaire

>> Accord pour un gouvernement régional à Bruxelles après 600 jours de crise politique

"Le Premier ministre constate qu'aucun accord n'a, à ce stade, été trouvé au sein du gouvernement sur un nouveau budget", selon un communiqué transmis lundi 12 octobre par son cabinet. "Par conséquent, le State of the Union (le discours annuel sur l'État de l'Union présentant la feuille de route budgétaire, NDLR) ne sera pas prononcé ce mardi 13 octobre. Le Premier ministre poursuivra les discussions au sein du gouvernement dans les prochains jours", ajoute le texte. Le dirigeant conservateur flamand, qui dirige depuis février 2025 une coalition de cinq partis ancrée au centre-droit, table sur un effort budgétaire massif de 10 milliards d'euros d'ici à 2029 pour réduire le déficit belge qui dépasse les 5% du PIB. L'effort passe principalement par une réduction des dépenses publiques, notamment dans la santé, mais inclut aussi, côté recettes, une hausse de la TVA contre laquelle un des partenaires de la coalition est vent debout. Ce parti, le Mouvement réformateur (MR, libéral francophone), est farouchement opposé à tout nouveau relèvement de la fiscalité, qui selon lui aggraverait encore davantage l'inflation. Les discussions, que M. De Wever comptait initialement faire aboutir avant mardi après-midi 13 octobre, se tiennent sous la pression des syndicats, qui mobilisent depuis des mois contre l'austérité.

AFP/VNA/CVN