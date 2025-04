Les épouses des Premiers ministres vietnamien et éthiopien visitent l'école Nguyên Dinh Chiêu

Photo : VNA/CVN

La directrice de l'établissement, Nguyên Thi Tuyêt Mai, a souligné l'importance particulière de cette visite, qui a eu lieu la veille de la Journée des personnes handicapées du Vietnam (18 avril), apportant ainsi des encouragements aux enseignants et aux élèves.

L'école Nguyên Dinh Chiêu a été fondée en 1982 avec pour mission d'offrir un enseignement aux enfants aveugles de Hanoï. Elle accueille actuellement près de 1.800 élèves, dont 131 élèves handicapés, pour la plupart issus de milieux défavorisés.

Les enseignants et le personnel de l'école enseignent non seulement les matières académiques, mais se consacrent également au développement d'un modèle d'éducation durable et centré sur l'humain. L'école a mis en place un système complet d'éducation inclusive, qui comprend l'enseignement du braille, des formations à l'orientation et à la mobilité, des compétences sociales et une orientation professionnelle. Les élèves en situation de handicap, du cours préparatoire (CP) à la 3e année, suivent le programme national destiné aux élèves voyants, tout en bénéficiant d'un accompagnement pédagogique spécialisé et adapté à leurs besoins.

Les élèves ont exprimé leur reconnaissance à travers des performances musicales et artistiques touchantes, qui ont mis en lumière leur force et leur courage face au handicap. Pour immortaliser ce moment, ils ont également offert aux deux dame des peintures de paysages de Hanoï, en guise de souvenirs précieux.

VNA/CVN