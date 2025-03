USTH : 15 ans d’excellence dans la formation

L’Université des sciences et technologies de Hanoï a célébré fin 2024 son 15 e anniversaire. Son recteur principal, le P r . Jean-Marc Lavest, est fier de partager avec Le Courrier du Vietnam le bilan des réalisations et les perspectives de ce fleuron de la coopération franco-vietnamienne.

Photo : USTH/CVN

“Quinze ans, c’est un long laps de temps, mais aussi un court parcours pour une université qui part de presque rien”, souligne le Pr. Jean-Marc Lavest, recteur principal de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), connue aussi au Vietnam sous le nom d’Université Vietnam - France du fait qu’elle est née en 2009 d’un accord intergouvernemental entre les deux pays.

“Cependant, les progrès sont indéniables”. L’établissement figure aujourd’hui “parmi les meilleures universités du Vietnam”, ce qui témoigne de la vision et du travail acharné de tous ceux qui ont contribué à son développement au Vietnam et en France.

Un bilan plus que satisfaisant

L’USTH est située au 7e rang du classement des universités vietnamiennes (Vietnam’s University Rangkings - VNUR) 2025, récemment publié. “Nous sommes parmi les grands acteurs de l’excellence, ceux qui essaient de pousser les étudiants à un niveau international et donc de leur donner les capacités d’être les acteurs sociaux et économiques importants de demain”.

L’Université des sciences et technologies de Hanoï est née en 2009 d’un accord intergouvernemental unique, permettant une organisation différente des autres établissements vietnamiens, marquée notamment par des bachelors en trois ans, des cours en anglais et un conseil d’administration distinct. “Cette approche expérimentale s’est avérée fructueuse. Nous attirons de nombreux étudiants, nos enseignants-chercheurs sont de grande qualité et nous collaborons activement à l’international”.

L’USTH est aujourd’hui considérée comme l’un des projets communs les plus aboutis entre le Vietnam et la France. “C’est un dossier emblématique de la coopération intelligente et structurante entre nos deux pays”. Un beau projet qui, dans le contexte actuel du Vietnam, se révèle d’une importance capitale. Le pays a en fait placé la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur de sa stratégie de croissance, en vue d’une prospérité durable dans la nouvelle ère de l’essor national.

En effet, le Politburo du Parti a promulgué le 22 décembre 2024 la Résolution 57 concernant le développement des sciences et technologies, ainsi que dans l’innovation et la transformation numérique nationale.

Le Pr. Jean-Marc Lavest souligne avec conviction l’importance de cette résolution, promue par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm. “L’USTH s’inscrit pleinement dans cette vision. Nous nous concentrons sur des domaines clés tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, les data sciences et l’intelligence artificielle, qui sont autant de priorités pour le Vietnam”.

S’inscrire pleinement dans la vision nationale

Photo : USTH/CVN

Grâce à son modèle unique de coopération franco-vietnamienne, l’Université des sciences et technologies de Hanoï est idéalement positionnée pour contribuer à la mise en œuvre de cette résolution. Son ambition est d’attirer des scientifiques vietnamiens de l’étranger, de renforcer ses collaborations internationales, et de jouer un rôle consultatif auprès des décideurs politiques pour éclairer les orientations du pays dans ces domaines stratégiques.

M. Lavest espère le succès des prochaines visites au Vietnam de personnalités politiques françaises de premier plan, telles que Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, qui a signé en 2009, alors qu’elle était ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’accord intergouvernemental aboutissant à la fondation de l’USTH, et le président français Emmanuel Macron. “Ces déplacements témoigneront de l’engagement continu de la France à soutenir sa coopération avec le Vietnam, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils renforceront les liens entre l’USTH et ses partenaires français, favorisant les échanges d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs”. L’Université des sciences et technologies de Hanoï propose des programmes d’études permettant aux étudiants d’obtenir des diplômes certifiés à la fois par le Vietnam et la France. “Nous avons lancé des cursus de double diplôme pour les licences, où les étudiants passent une partie de leur cursus en France. C’est une forme intelligente d’ouverture à l’international, qui permet aux jeunes vietnamiens de bénéficier d’une expérience à l’étranger tout en sécurisant leur parcours”.

Engagement vers l’excellence

Photo : USTH/CVN

Ce cursus a été lancé il y a trois ans. L’établissement a envoyé des étudiants en France pour la première fois cette année. En tout, 23 jeunes sont partis poursuivre leurs études dans différents établissements de l’Hexagone. “Au mois de juin prochain, nous allons avoir les premiers résultats des doubles diplômes de licences portés par l’USTH”.

Le recteur principal insiste également sur la flexibilité de ces programmes : “Si les études en France ne se déroulent pas comme prévu, les étudiants auront la possibilité de revenir à l’USTH pour terminer leur programme”.

Soucieuse de garantir la qualité de ses programmes de formation, l’Université des sciences et technologies de Hanoï s’engage dans un processus d’accréditation rigoureux de tous ses parcours de licences (bachelors), en faisant appel à des organismes d’évaluation externes. M. Lavest souligne l’importance de cette démarche : “La plupart de nos étudiants vietnamiens entrent sur le marché du travail juste après avoir obtenu leur diplôme de bachelor. Il est donc essentiel pour nous d’avoir une accréditation à ce niveau, afin de vérifier que tout est conforme et d’identifier les axes d’amélioration”.

La nouvelle campagne d’accréditation sera conduite par une organisation indépendante de France, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres). Cette démarche témoigne de l’engagement de l’USTH à offrir à ses étudiants des programmes de formation de qualité, reconnus à l’échelle internationale, et à les préparer au mieux à leur future carrière professionnelle.

Cao Hoàng Hoa/CVN