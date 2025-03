L'Université des siences et technologies de Hanoï sur la voie de l'excellence

Selon cette décision, l'objectif principal est de transformer HUST en une université moderne, reconnue comme l'une des meilleures d'Asie dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie.

HUST doit devenir un centre d'excellence en matière de formation, de développement des talents, de recherche et d'innovation, jouant un rôle de leader dans le système d'enseignement supérieur vietnamien, en particulier dans les domaines des technologies stratégiques et du développement industriel (intelligence artificielle, cybersécurité, blockchain, électronique, semi-conducteurs, puces, numérique, robotique et automatisation, énergie, environnement, biotechnologie, matériaux avancés, etc.).

La décision stipule clairement que d'ici 2035, l'établissement doit devenir le principal centre de recherche et d'innovation du pays en sciences, ingénierie et technologie, se classant parmi les 100 à 150 premières universités d'Asie selon les classements internationaux prestigieux.

D'ici 2045, HUST doit figurer parmi les 100 meilleures universités d'Asie dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie, acquérant une réputation régionale et mondiale en matière de science, de technologie et d'innovation. Elle jouera un rôle crucial dans le développement du système d'enseignement supérieur vietnamien et contribuera significativement au développement socio-économique de Hanoï, du Delta du fleuve Rouge et de l'ensemble du pays.

Pour atteindre ces objectifs, la décision prévoit plusieurs mesures clés :

Primo, l'agrandissement de l'espace de l'université et modernisation de ses infrastructures techniques et installations aux normes régionales. Cela inclut la construction de la deuxième installation, l'expansion de la zone de développement de l'établissement dans la province de Hung Yên, et la modernisation des laboratoires du siège de l'université à Hanoï.

Secundo, la construction du Centre d'innovation de HUST, avec l'ambition de le transformer en Centre d'innovation de la capitale.

Tertio, le perfectionnement du modèle de développement de l'université vers l'autonomie, la modernité et l'intégration internationale, en mettant l'accent sur la recherche scientifique et l'innovation, en particulier dans les domaines technologiques et industriels stratégiques.

Le financement du projet sera assuré par le budget de l'État et d'autres sources légales, conformément à la loi sur le budget de l'État.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation de se coordonner avec les ministères, agences et comités populaires des villes et provinces concernées pour élaborer un plan de mise en œuvre du projet.

