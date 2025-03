Concours national des sciences et techniques

Lancé du 19 au 21 mars 2025 à l'université Tôn Duc Thang, le concours est organisé par le ministère de l'Éducation et de la Formation en partenariat avec le Comité populaire et le service de l'Éducation et de la Formation de Hô Chi Minh-Ville.

Inculquer l’esprit d’innovation

Cette année, le concours rassemble 212 projets, dont 23 individuels et 189 collectifs, 190 projets sont réalisés par des lycéens et 22 par des collégiens. Au total, 401 élèves issus de 62 services provinciaux de l’Éducation et de la Formation sur 63, ainsi que de 12 établissements universitaires et instituts, participent à la compétition.

Pham Ngoc Thuong, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, a salué les efforts de Hô Chi Minh-Ville pour la qualité de son organisation et de ses infrastructures et a remercié les autorités locales pour leur soutien.

Pour la troisième fois en 13 ans, Hô Chi Minh-Ville accueille de nouveau le concours en partenariat avec le ministère.

Selon M. Thuong, cette édition revêt une importance particulière, s’inscrivant dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

"Par ailleurs, cette édition du concours s'inscrit dans un contexte particulier : le Politburo a récemment adopté la Résolution N°57, visant à accélérer les avancées scientifiques et technologiques, à encourager l'innovation et à promouvoir la transformation numérique à l’échelle nationale. Considérée comme une véritable révolution dans le domaine des sciences et technologies, cette résolution marque une étape clé dans la préparation aux grandes mutations à venir. Les experts et chercheurs estiment que la mise en œuvre de cette résolution exigera l’intégration des sciences, des technologies et de l’innovation dans l’éducation, dès les plus petites initiatives scolaires. Cet engagement précoce contribuera à éveiller chez les élèves des ambitions, une pensée novatrice et un esprit scientifique, les préparant ainsi à devenir les innovateurs de demain", a souligné M. Thuong.

Un nouveau règlement

Organisé pour la première fois en 2013, le concours national des sciences et techniques a lieu chaque année au second semestre.

De 2013 à 2019, il s'est tenu simultanément sur deux sites, au Nord et au Sud, chaque unité pouvant soumettre de 4 à 6 projets, avec une rotation annuelle des provinces hôtes.

De 2020 à 2024, la compétition a vu une réduction du nombre de projets soumis, chaque unité étant autorisée à présenter 2 projets, sauf Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et la province hôte, qui pouvaient en soumettre 4.

Cette année marque la première édition du concours organisée selon un nouveau règlement, publié par le ministère de l'Éducation et de la Formation le 10 avril 2024. Chaque Service provincial de l'éducation et de la formation peut inscrire jusqu'à 3 projets, tandis que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville bénéficient d'un quota maximal de 6 projets.

Chaque établissement relevant directement du ministère, y compris les universités, instituts et académies, peut présenter jusqu'à 2 projets. L’unité hôte du concours est autorisée à inscrire jusqu'à 6 projets. Toutefois, si cette unité est le service de l'Éducation et de la Formation de Hanoï ou de Hô Chi Minh-Ville, ce plafond est porté à 12 projets.

Les projets en lice au concours national des sciences et techniques sont sélectionnés à partir des compétitions organisées au niveau provincial et scolaire.

Sur la base des résultats, le ministère de l'Éducation et de la Formation retiendra les meilleurs projets pour représenter le Vietnam au Concours international des sciences et techniques pour lycéens, prévu en mai 2025 aux États-Unis.

Hô Chi Minh-Ville, ville hôte

Lors de la cérémonie d’ouverture, Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce concours constitue un véritable tremplin éducatif, permettant aux lycéens de s’engager dans la recherche, d’exercer leur esprit critique et de concrétiser leurs idées novatrices.

"Pour l’année scolaire 2024-2025, Hô Chi Minh-Ville a l’honneur d’accueillir cet événement. C’est la troisième fois en treize éditions que le ministère de l’Éducation et de la Formation nous confie cette responsabilité. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer une organisation efficace et sécurisée, afin que cet événement laisse des souvenirs inoubliables aux dirigeants, aux enseignants et aux élèves participants. Notre ville poursuit sans relâche son développement, en s’efforçant de progresser dans tous les domaines. Elle ne se limite pas à son rôle de pôle économique et culturel, mais se distingue également par un système éducatif moderne, comprenant de nombreux établissements de qualité. Parallèlement, les infrastructures de transport et de santé, ainsi que les services publics, sont continuellement améliorés, garantissant un cadre de vie confortable et dynamique aux habitants", a déclaré Mme Thuy.

D'après elle, alors que Hô Chi Minh-Ville célèbre le 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, la présence de délégations représentant 62 provinces et villes renforce davantage la portée symbolique de cet événement. C'est aussi une opportunité pour faire découvrir la ville et ses réalisations économiques et sociales.

"Hô Chi Minh-Ville est une métropole moderne et solidaire, et nous espérons que votre séjour ici sera marqué par des découvertes et des moments inoubliables", a-t-elle exprimé.

Texte et photos : Quang Châu/CVN