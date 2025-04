Les PM vietnamien et éthiopien visitent la pagode Trân Quôc à Hanoï

En visite officielle au Vietnam, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse ont partagé un petit-déjeuner, jeudi matin 17 avril, avec leur homologue vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse. La rencontre s’est poursuivie autour d’un café, avant une visite commune de la pagode Trân Quôc, à Hanoï.

Dans une atmosphère printanière douce, les deux couples ont savouré des mets typiques de Hanoï et du Vietnam, puis se sont promenés autour des lacs de l’Ouest et Truc Bach.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté à son homologue éthiopien la pagode Trân Quôc, âgée de près de 1.500 ans. Elle fut un centre bouddhique important de la citadelle de Thang Long durant les dynasties des Ly et des Trân. Son charme réside notamment dans l’harmonie entre sa majesté ancienne et les paysages paisibles qui l’entourent, notamment le lac de l’Ouest.

Le Premier ministre éthiopien et son épouse ont exprimé leur joie à l’occasion de cette première visite au Vietnam, impressionnés par le développement remarquable du pays et séduits par l’atmosphère dynamique et splendide de Hanoï, qualifiée de capitale culturelle millénaire, capitale héroïque et ville de la paix.

Expriment leurs sincères remerciements pour l’accueil chaleureux, attentionné et amical des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, le Premier ministre éthiopien a exprimé son souhait d’accueillir à son tour le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, ainsi que les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, pour une visite en Éthiopie, afin de poursuivre la promotion des relations bilatérales dans les temps à venir.

Il s’agit de la première visite au Vietnam d’un haut dirigeant éthiopien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976, et également du premier échange de délégations de haut niveau depuis sept ans.

Durant son séjour, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a eu des entretiens et des rencontres avec les dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Vietnam. Il a également participé à des activités dans le cadre du Sommet P4G.

Les dirigeants des deux pays ont souligné l’importance de maintenir des échanges à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, par les canaux du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, ainsi qu’entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises, afin de renforcer la confiance politique. Ils ont également convenu d’étudier l’ouverture d’agences de représentation diplomatique dans chaque pays.

Les deux parties ont plaidé pour une accélération des négociations sur des accords de base visant à créer un cadre juridique favorable à la coopération économique, et ont présenté des projets d’investissement dans des domaines potentiels tels que les télécommunications, la transformation numérique, la cybersécurité, l’exploitation minière, la production industrielle et de biens de consommation, l’agriculture, les infrastructures, l’éducation, la santé et le tourisme.

Plusieurs accords de coopération ont été signés à cette occasion, notamment un protocole d’accord sur le commerce et un autre sur l’éducation.

