La VNU Hanoi et l'Université Tsinghua de Chine cofondent le "Réseau universitaire Vietnam - Chine"

À l'occasion de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, l'Université nationale de Hanoï (VNU Hanoï) et l'Université Tsinghua de Chine ont signé un protocole d'accord visant à établir le "Réseau universitaire Vietnam - Chine".

>> Message du dirigeant chinois Xi Jinping à son arrivée au Vietnam

>> Ouverture de la rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam - Chine à Hanoï

>> Cérémonie d’accueil officielle du dirigeant chinois Xi Jinping

Un autre protocole d'accord a été signé, soulignant leur engagement à renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation numérique, en abordant conjointement les opportunités et les défis posés par l'intelligence artificielle (IA) et l'enseignement en ligne.

Photo : VNU/CVN

La création du "Réseau universitaire Vietnam - Chine" et le renforcement de la coopération dans l'éducation numérique témoignent des efforts conjoints de ces deux institutions universitaires pour intensifier la coopération scientifique et éducative entre les deux pays en général et entre les universités en particulier, notamment à l'approche du 75e anniversaire de l'amitié Vietnam - Chine (18 janvier 1950) et de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

En rejoignant le "Réseau universitaire Vietnam - Chine", les membres pourront développer diverses activités de coopération, telles que la mise en œuvre de projets de recherche et de formation conjoints ; l’organisation conjointe d’événements scientifiques ; les échanges d’informations, de documents et de publications scientifiques ; la coédition ; les échanges de personnel, d'enseignants et d'étudiants.

Parallèlement, afin de faciliter la mise en œuvre des activités de coopération et de jeter les bases d'initiatives conjointes entre les deux parties, les deux universités ont convenu d'envisager la création d'un Laboratoire de recherche et de développement en intelligence artificielle Vietnam - Chine ainsi que de désigner des représentants de chaque université.

Les deux parties encouragent également une coopération approfondie dans le domaine de l’éducation basée sur l’IA, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement ; les initiatives de recherche conjointes sur l’enseignement appliqué de l’IA ; le partage d'expériences et la recherche d’opportunités de coopération future.

La VNU Hanoï et l'Université Tsinghua utiliseront les plateformes d'apprentissage en ligne ouvert et massif (MOOC) et Global Hybrid Classroom pour améliorer les échanges entre les deux parties et promouvoir les interactions entre enseignants et étudiants à travers des cours collaboratifs.

L'Alliance mondiale pour les MOOC et l'éducation en ligne a été lancée par l'Université Tsinghua en 2020. Actuellement, l’alliance compte 23 membres issus de 16 pays.

VNA/CVN