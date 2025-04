Coopération vietnamo-américaine dans l'enseignement supérieur renforcée

Le Vietnam souhaite renforcer la coopération entre les universités américaines et vietnamiennes pour mettre en œuvre des programmes de formation conjoints et encourager les universités prestigieuses à établir des campus au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, lors d'une séance de travail avec des représentants de 21 établissements d'enseignement supérieur américains à Hanoï le 31 mars.

Actuellement, environ 30.000 étudiants vietnamiens poursuivent un cursus aux États-Unis, ce qui place le Vietnam au 5e rang des pays envoyant le plus d'étudiants, a-t-il indiqué.

Les deux pays ont déjà signé des accords et des protocoles d'accord portant notamment sur la coopération éducative en matière de transformation numérique, d'enseignement de l'anglais et d'amélioration de la qualité de l'éducation…

Le conseiller commercial de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, Steve Green, qui dirigeait la délégation américaine, a déclaré que les États-Unis comptent près de 4.000 universités et instituts universitaires accueillant quelque 20 millions d'étudiants, dont plus de 50 % suivent des études dans des établissements privés.

Depuis fin 2024, le Département d'État américain a collaboré avec le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation pour inviter 25 dirigeants d'universités vietnamiennes spécialisées en sciences et technologies à participer au programme de partenariat académique international (IAPP) axé sur le renforcement de la coopération dans des domaines techniques tels que l'intelligence artificielle (IA), les technologies de l'information et les puces semi-conductrices.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, des représentants d'universités des deux pays ont échangé des informations sur les programmes de formation, les bourses, les étudiants internationaux et le développement de professions répondant aux nouvelles tendances et besoins sociaux.

Actuellement, environ 50 programmes de formation conjoints entre établissements d'enseignement supérieur vietnamiens et américains portent principalement sur l'ingénierie technologique, l'informatique et l'économie. Une coopération directe existe également dans les domaines des sciences et technologies, de l'environnement et du changement climatique, de l'agriculture et de l'enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM).

Depuis 2009, le ministère de l'Éducation et de la Formation a envoyé 127 doctorants aux États-Unis grâce à un financement public. Parallèlement, environ 30.000 étudiants vietnamiens y font des études grâce à divers programmes de bourses ou à leur propre financement.

Le Vietnam recense actuellement six établissements d'enseignement financés par des fonds américains à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Hai Phong et Binh Duong, qui accueillent environ 3.000 étudiants.

VNA/CVN