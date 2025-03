Une réforme majeure dans l'éducation

Exonération des frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée

Photo : VNA/CVN

Le 28 février, le Bureau politique a décidé d'exonérer tous les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans le réseau d’écoles publiques de tout le pays, et ce à partir de la rentrée scolaire 2025-2026 (septembre 2025).

Les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement privés bénéficieront d'une compensation des frais de scolarité équivalente à celle accordée aux élèves des écoles publiques, conformément aux dispositions de la loi en vigueur. La différence entre les frais de scolarité des écoles publiques et privées restera à la charge des familles des élèves.

Le Vietnam compte actuellement 23,2 millions d'élèves et d'étudiants, à l'exclusion des apprenants inscrits dans les centres d'enseignement professionnel et de formation continue. Parmi ce nombre, 3,1 millions sont des enfants d'âge préscolaire de moins de 5 ans, 1,7 million sont des enfants d'âge préscolaire de 5 ans, 8,9 millions sont des élèves du primaire, 6,5 millions sont des élèves du collège et 3 millions sont des élèves du lycée.

Photo : BTC/CVN

Selon les calculs du ministère de l'Éducation et de la Formation, le budget de l'État doit consacrer environ 30.000 milliards de dôngs (1,175 milliards de dollars) par an pour mettre en œuvre la politique d'exonération des frais de scolarité. Actuellement, 10 villes et provinces ont déjà exonéré les frais d'éducation préscolaire et secondaire pour l'année scolaire 2024-2025, à savoir Vinh Phuc, Quang Ninh, Hai Phong, Yên Bai, Quang Nam, Khanh Hoà, Dà Nang, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong et Long An.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a souligné que la mise en œuvre de la politique de gratuité des frais de scolarité contribuerait de manière significative à l'amélioration de la qualité de l'éducation, susciterait un large consensus au sein de la société, s'inscrirait en parfaite adéquation avec les politiques éducatives du Parti et de l'État, et s'alignerait également sur la tendance générale observée dans les pays développés.

Photo : CTV/CVN

La joie des parents

La décision du Bureau politique d'exonérer les frais de scolarité pour les élèves à l'échelle nationale a eu un impact significatif, contribuant à alléger le fardeau financier des parents et à promouvoir l'équité dans l'accès à l'éducation.

Photo : VNE/CVN

Nguyên Thi Minh, résidente de Hanoï et mère de trois enfants, a exprimé sa joie quant à cette décision, soulignant qu'elle permet aux familles d'économiser une somme substantielle chaque mois. Ses deux enfants inscrits au collège représentaient des frais de scolarité mensuels de plus de 300.000 dôngs chacun, tandis que son enfant en maternelle nécessitait 200.000 dôngs. Ainsi, le total des frais de scolarité mensuels pour ses enfants dépassait 500.000 dôngs. Cette économie mensuelle représente un soulagement financier considérable pour de nombreuses familles vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

"Les frais de scolarité individuels peuvent sembler modiques, mais ils s'ajoutent à une multitude d'autres dépenses que les parents doivent assumer, telles que les repas, les frais de garde en pension, les activités périscolaires et les fournitures scolaires. Par conséquent, l'exonération des frais de scolarité, même si elle représente une somme modeste, contribue à alléger significativement le fardeau financier des familles, en particulier dans le contexte économique actuel, marqué par des difficultés et des incertitudes", a-t-elle ajouté.

C’est aussi la joie de Luong Thanh Nga (Hanoï). En tant que mère célibataire de deux enfants, Mme Nga a précisé que, pour prendre soin de l'éducation de ses enfants, elle essaie toujours de travailler dur chaque jour, en travaillant dans une entreprise pendant la journée et en vendant en ligne et livrant des marchandises la nuit.

Photo : VNA/CVN

"J'ai été très heureuse d'apprendre la nouvelle de l'exemption des frais de scolarité pour tous les élèves. À partir de la prochaine année scolaire, je n'aurai plus à me soucier des frais de scolarité pour mes enfants", a-t-elle déclaré avec un sourire radieux.

Selon Mme Nga, bien que les frais de scolarité puissent sembler négligeables pour certains, ils représentent un fardeau considérable pour d'autres, en particulier ceux qui traversent des difficultés économiques, comme elle, ou ceux qui vivent dans des zones défavorisées. La décision d'exonérer les frais de scolarité est une politique profondément humaine, car elle garantit que, quelles que soient les circonstances, tous les enfants auront la possibilité de poursuivre leur éducation. Cette mesure favorise l'égalité des chances et permet à chaque enfant de réaliser son potentiel, indépendamment de son origine socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Partageant le même avis, Nguyên Thi Vân Hông, directrice de l'école secondaire Chuong Duong (district de Hoàn Kiem, Hanoï), a déclaré que toute l'école était ravie.

Mme Hong a précisé que l'école secondaire Chuong Duong, située sur la rive du fleuve Rouge, une zone où résident de nombreux travailleurs migrants, accueille une population d'élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés.

Photo : VNA/CVN

Au fil des années, l'établissement a régulièrement apporté son soutien en prenant en charge les frais de scolarité de plusieurs élèves. D'autres familles, confrontées à des difficultés financières, ont souvent dû retarder le paiement des frais. L'annonce de l'exonération des frais de scolarité a donc été accueillie comme une excellente nouvelle par l'ensemble de la communauté éducative de l'école. Les élèves pourront désormais se concentrer pleinement sur leurs études, tandis que les parents seront soulagés de ne plus avoir à se soucier du paiement mensuel des frais. "C'est une politique profondément humaine", a-t-elle déclaré avec émotion.

Selon la directrice de l'école secondaire de Chuong Duong, cette décision témoigne de l'attention soutenue que le Bureau politique, le Parti et l'État portent à l'éducation, ainsi qu'à la promotion de l'égalité des chances en matière de scolarité pour tous les enfants, indépendamment de leur origine socio-économique. Elle concrétise la politique fondamentale selon laquelle "l'éducation est la politique nationale suprême", un principe constamment réaffirmé par le Parti et l'État.

"C'est un pas significatif en avant, et j'espère sincèrement que le Parti et l'État continueront d'accorder une attention accrue et d'investir davantage dans l'éducation, car investir dans l'éducation, c'est investir dans le capital humain et dans l'avenir prometteur de notre nation", a-t-elle souligné.

VNA/CVN