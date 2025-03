Éducation gratuite : des chances pour les enfants défavorisés

Cette décision a suscité un large consensus parmi les citoyens, les enseignants et les autorités locales. Nombreux sont ceux qui estiment qu’elle répond aux aspirations populaires et constituera un levier majeur pour permettre aux enfants défavorisés d’aller à l’école, tout en allégeant la charge financière des familles modestes et des minorités ethniques ayant des enfants en âge d’être scolarisés.

Alléger la pression

Visage rayonnant après avoir raccompagné sa fille de l’école, Vo Van Huynh, hameau de Quach Pham Bac, district de Dâm Doi (Cà Mau), explique que, ces derniers jours, l’annonce de la politique gouvernementale dispensant intégralement de frais d’études les élèves de l’enseignement public, de la maternelle au lycée, a réjoui sa famille et ses voisins.

Au début de 2024, la Direction provinciale de Cà Mau a diffusé l’Instruction N°17 interdisant l’exploitation des ressources halieutiques destructrices, poussant sa famille à se tourner vers la vente de sandales sur le marché, malgré des revenus incertains et une vie rendue plus difficile. "Avec quatre personnes à nourrir et deux enfants scolarisés, nos revenus peinent parfois à couvrir l’essentiel. À chaque échéance de paiement des frais d’études, faute d’économies, mon épouse et moi devons solliciter de l’aide auprès de nos proches et voisins. Pour la prochaine rentrée, l’exonération des frais allégera considérablement notre fardeau", s’exclame M. Huynh, plein d’enthousiasme.

La joie de M. Huynh profite à des millions de parents précaires du delta du Mékong, des Hauts plateaux du Centre et des zones montagneuses du Nord. Mai Thi Ha, habitante d’A Luoi (Huê) et agricultrice modeste élevant quatre enfants (dont trois au secondaire), confie que, confrontée à la précarité, sa famille envisageait souvent de retirer ses enfants de l’école, chaque rentrée suscitant une vive angoisse face aux frais. "Aujourd'hui, le fardeau s'allège et je peux enfin respirer", s'enthousiasme-t-elle.

Non seulement les parents, mais également les enseignants et les élèves se réjouissent de l’annonce selon laquelle, à compter de l’année scolaire 2025-2026, l’État dispensera de l’intégralité des frais d’études les élèves de l’enseignement public, de la maternelle au lycée. L’élève de 8ᵉ, Trân Công Dung, habitante de Go Quao (Kiên Giang), exprime : "Issue d’une famille défavorisée et ayant perdu mes parents tôt, je vis avec ma grand-mère. Pour financer mes études, je me suis même lancée dans la vente de billets de loterie. Dès la prochaine rentrée, l’exonération des frais me permettra de consacrer davantage de temps à mes études."

Pham Thi Vân, enseignante à l’école primaire Hoa Khuong (Hoà Vang, Dà Nang), explique qu’au fil des années, elle a maintes fois observé que de nombreux élèves, confrontés à des difficultés financières, se voyaient obligés d’interrompre leur scolarité. "Ces situations m’ont profondément attristée, et j’ai toujours souhaité que l’État dispense ces enfants des frais d’études. Aujourd’hui, ce souhait se réalise", conclut-elle.

Réduire le taux d'abandon scolaire

Dans le delta du Mékong, environ 15% seulement des travailleurs bénéficient d’une formation certifiante, bien loin de la moyenne nationale de 24,5%, ce qui constitue un frein majeur au développement régional. L’un des facteurs principaux réside dans le taux élevé d’abandon scolaire, notamment au collège et au lycée. Selon Cao Xuân Luong, professeur de littérature au Lycée Hoàng Diêu (province de Soc Trang) fort de plus de 40 ans d’expérience, l’exonération des frais d’études dans les écoles publiques représente une décision éducative judicieuse et humaniste. Dans cette région, cette initiative devrait favoriser l’assiduité et réduire le décrochage précoce.

Lê Xuân Hung, chef du Bureau de l’éducation et de la formation du district de Ngoc Hiên (province de Cà Mau), souligne que, dans cette région méridionale où les conditions socio-économiques demeurent difficiles, l’abandon scolaire persiste. Ainsi, l’exonération intégrale des frais, de la maternelle au lycée, apparaît comme une mesure en parfaite adéquation avec la réalité locale et devrait, dès sa mise en œuvre, réduire de manière significative le taux de décrochage chez les enfants défavorisés.

Nguyên Dinh Thuc, chef du Service de l’éducation et de la formation de la ville de Pleiku (Gia Lai), estime qu’environ 40.000 élèves de tous niveaux bénéficieront de cette politique. En dispensant de ces frais, l’État permettra aux parents de réaliser des économies, les aidant à concentrer leurs ressources sur le bien-être de leurs enfants.

Pour les élèves des zones insulaires, où les conditions d’apprentissage se révèlent particulièrement précaires, cette mesure revêt une importance accrue. Lê Quang Trong, directeur adjoint du Lycée Ngô Quyên (district de l’île de Phu Quy, province de Binh Thuân), partage : "De nombreuses familles à faibles revenus peinent à réunir les fonds nécessaires pour couvrir les frais d’études de leurs enfants. Une fois exonérés de ces coûts, ils pourront rediriger la dépense vers d’autres besoins essentiels, tels que l’alimentation, la santé ou le logement. Autrefois, certaines familles en difficulté envisageaient de retirer leurs enfants de l’école afin qu’ils travaillent en mer pour aider le foyer. Cette mesure allégera le fardeau financier des ménages tout en améliorant l’accès à l’éducation. L’exonération des frais d’études constitue une avancée majeure, témoignant d’un engagement humaniste et d’une aspiration à une société plus équitable et progressiste."

D'après Trân Van Lâu, président du Comité populaire de la province de Soc Trang, la politique d’exonération totale des frais d’études s’avère profondément humaniste, opportune et porteuse d’un fort impact social. Dans cette province, où plus de 30% de la population appartient aux minorités ethniques, cette mesure offrira aux enfants issus de milieux défavorisés, notamment ceux résidant dans des zones reculées, de réelles opportunités d’accès à l’éducation.

En outre, cette initiative devrait contribuer à réduire le taux de décrochage scolaire, encourager l’assiduité et rapprocher les objectifs d’universalisation de l’éducation et d’alphabétisation. De plus, la demande en main-d’œuvre hautement qualifiée, tant à Soc Trang que dans l’ensemble des provinces du delta du Mékong devant croître fortement, cette politique constituera un levier essentiel pour renforcer les ressources humaines locales et préparer l’avenir de la région.

Pham Tân Ngoc Thuy, directeur adjoint du Service de l’éducation et de la formation de la ville de Dà Nang, déclare : "La décision de dispenser de l’intégralité des frais d’études dans les écoles publiques engendre des bénéfices immédiats tout en s’inscrivant comme un investissement stratégique pour l’avenir de notre pays. Notre Parti et notre État ont toujours affirmé qu’un développement durable ne reposait pas uniquement sur les ressources ou la technologie, mais sur l’investissement dans le capital humain. Offrir à chaque élève l’accès au savoir, sans contrainte économique, posera les fondations d’un Vietnam en pleine expansion. Cette mesure incarne également une politique de promotion de l’éducation et du talent, et un engagement à long terme pour l’avenir national. Ces dernières années, Dà Nang a instauré des mécanismes humanistes spécifiques en matière d’éducation, dont l’exonération des frais d’études qui occupe une place centrale."

Trân Thanh Binh, directeur du Bureau de l’éducation et de la formation de Cân Tho, déclare : "Cette politique incarne une approche profondément humaniste, garantissant l’égalité des chances pour tous les élèves et orientant vers un apprentissage tout au long de la vie, tel que transmis par le Secrétaire Général Tô Lâm. Conscient de son impact majeur, le service éducatif de Cân Tho se mobilise pour mettre en œuvre rapidement et efficacement la gratuité des frais d’études pour l’année scolaire 2025-2026 dès la parution des directives ministérielles.

Pham Kim Quang, directeur du Service de l’éducation et de la formation de Lâm Dông, affirme : "La décision d’exonérer les élèves, de la maternelle au lycée dans les établissements publics, traduit l’excellence d’un modèle étatique qui canalise ses ressources vers l’éducation. Cette mesure offrira aux élèves, notamment ceux issus de zones rurales, reculées ou à forte présence de minorités ethniques comme à Lâm Dông, une impulsion pour poursuivre leur parcours scolaire, ouvrant ainsi la voie à de meilleures opportunités professionnelles".

Selon Phan Công Hiêu, directeur de l’école primaire Dang Ha (district de Bu Dang, province de Binh Phuoc), "la gratuité des frais d’études dans le public incarne une politique humaniste, garantissant un accès équitable à l’éducation pour tous. Cette mesure contribuera à alléger le fardeau financier des familles, en particulier dans les zones économiquement fragiles, et stimulera les élèves à persévérer dans leurs études, évitant ainsi que certains soient contraints d’abandonner l’école faute de moyens. Par ailleurs, elle reflète l’engagement du Parti et de l’État pour l’éducation, érigée en priorité nationale."

Texte et photos : Quang Châu/CVN