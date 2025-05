Le marché pharmaceutique connaît une importante fusion-acquisition

Le secteur pharmaceutique vietnamien a récemment connu l’une de ses plus importantes fusions-acquisitions (F&A) à ce jour, avec l’acquisition par le groupe pharmaceutique chinois Livzon Pharmaceutical Group Inc. d’environ 64,81% de la Compagnie par actions pharmaceutique Imexpharm (IMP).

>> Vietnam Medipharm Expo 2025 donne rendez-vous à Hanoï

>> Hô Chi Minh-Ville accueillera des salons internationaux sur la logistique et la santé

L’opération, évaluée à plus de 5,730 billions de dôngs (environ 220,6 millions de dollars), souligne l’attrait croissant de l’industrie pharmaceutique vietnamienne pour les investisseurs étrangers.

Livzon, par l’intermédiaire de sa filiale singapourienne Lian SGP Holding Pte. Ltd., rachètera des actions auprès d’actionnaires existants, dont SK Investment Vina III Pte. Ltd., qui détient 47,69 % du capital, ainsi que d’investisseurs plus modestes.

Une fois la transaction finalisée, prévue d’ici neuf mois, Imexpharm deviendra une filiale indirecte de Livzon, dont les résultats financiers seront intégrés aux rapports consolidés de Livzon.

Cette acquisition marque une cession significative du groupe SK, un important conglomérat sud-coréen, reflétant une restructuration stratégique de son portefeuille d’investissement au Vietnam.

Par ailleurs, la décision de Livzon d’entrer sur le marché vietnamien souligne son ambition de diversifier ses sources de revenus et d’atténuer les risques liés aux fluctuations du marché intérieur.

Fondée en 1985 et basée à Zhuhai, en Chine, Livzon est un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de divers produits pharmaceutiques, notamment des produits biopharmaceutiques et des médicaments traditionnels chinois.

Avec plus de 9.000 employés et une cotation en bourse à Hong Kong et à Shenzhen, Livzon dispose de solides ressources financières et d’une vaste expertise du marché.

Ces dernières années, Livzon a activement poursuivi son expansion internationale, son chiffre d’affaires à l’étranger représentant près de 15% de son chiffre d’affaires total en 2024. L’acquisition d’Imexpharm représente une décision stratégique pour pénétrer l’un des marchés pharmaceutiques à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est.

Photo : Minh Hung/VNA/CVN

Imexpharm, fondée en 1977 et reconnue comme l’une des principales sociétés pharmaceutiques du Vietnam, s’est forgée une solide réputation, notamment dans le secteur des antibiotiques, où elle détient environ 10% du marché national.

L’entreprise a réalisé d’importants investissements dans des installations de production de haute qualité, conformes aux normes européennes de bonnes pratiques de fabrication (BPF), ce qui la positionne avantageusement tant pour les ventes nationales que pour les exportations.

En 2024, Imexpharm a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 2,2 billions de dôngs, soit une hausse de 11% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net de 320 milliards de dôngs.

L’entreprise vise une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 15% d’ici 2030, et prévoit de développer ses capacités de production, notamment dans les domaines des traitements cardiovasculaires, du diabète et gastro-intestinaux.

VNS/VNA/CVN