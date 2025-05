De bons signes pour les exportations vietnamiennes de durian vers la Chine

Jeudi 21 mai, l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) a officiellement mis à jour et approuvé 829 codes de zones de culture et 131 codes d'installations d'emballage pour le durian vietnamien. Cette annonce constitue une excellente nouvelle, alors que les exportations de ce fruit exotique avaient connu un net recul.

L'extension de la liste des zones et installations autorisées devrait faciliter considérablement l'exportation de durian du Vietnam vers le marché chinois. Les autorités appellent désormais les localités et les entreprises à saisir cette opportunité, tout en garantissant un respect rigoureux des réglementations en matière de quarantaine végétale et de sécurité sanitaire alimentaire.

Au cours des quatre premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes de durian vers la Chine ont chuté drastiquement, atteignant seulement 130 millions de dollars (soit 35.000 tonnes). Ce chiffre représente une baisse considérable par rapport aux plus de 500 millions de dollars enregistrés sur la même période en 2024.

Cette chute s'explique par le renforcement des contrôles chinois sur les résidus de cadmium et la substance "Yellow O". La Chine exige désormais des certificats d'inspection pour 100% des lots, ce qui a contraint de nombreuses entreprises à suspendre leurs exportations et à mettre à jour leurs dossiers. Cette situation a perturbé la chaîne d'approvisionnement et entraîné une forte baisse des prix du durian.

Face à cette situation, le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, a réuni les acteurs de la filière le 8 mai pour trouver des solutions urgentes. Le ministère s'engage à collaborer avec les douanes chinoises afin de résoudre les obstacles techniques, d'accélérer l'octroi des codes des zones de culture et l'approbation des installations d'emballage, et d'élaborer rapidement de nouvelles procédures de quarantaine végétale pour les exportations de durian en 2025.

