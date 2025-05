Aquaculture : le Vietnam cherche à échapper au "piège de la dépendance"

Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de produits aquatiques du Vietnam au cours des quatre premiers mois de cette année ont connu une forte reprise, atteignant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% sur un an.

La crevette était toujours le principal produit, arrivant en tête avec une augmentation de 30% en variation annuelle. Vient ensuite le pangasius, avec une augmentation de 9%.

La Chine est le plus grand marché de consommation avec une augmentation de 56% ; suivi par le Japon avec une hausse de 22%, les États-Unis, 7% sur la même période...

Bien que la croissance soit revenue après le premier trimestre atone, les activités d'exportation vers les États-Unis ont encore été clairement affectées par les politiques fiscales réciproques et les nouvelles barrières techniques.

Selon Lê Hang, secrétaire générale adjointe de la VASEP, les entreprises doivent se tourner de manière proactive vers des marchés offrant un potentiel et des incitations tarifaires, en tirant notamment parti des accords de libre-échange (ALE) tels que l'EVFTA, le CPTPP, le RCEP... pour accroître leurs exportations vers l'UE, le Japon et la République de Corée - des marchés qui s'ouvrent fortement aux produits de la mer vietnamiens.

Exploiter de nouveaux marchés

Les entreprises doivent chercher à exploiter de nouveaux marchés tels que le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud pour réduire leur dépendance à l’égard de quelques marchés. Par exemple, les crevettes vietnamiennes entrant dans l’UE sont exemptées de taxes, tandis que les produits en provenance de Chine sont toujours soumis à des taux de taxe de 12 à 20%.

Bien qu'il n'y ait pas eu de percée, les exportations de produits de la mer vers l'UE en 2024 ont toujours maintenu une croissance stable, en particulier avec des produits clés tels que les crevettes à pattes blanches, les crevettes tigrées, le thon, le pangasius et les palourdes.

Lors de la 31e édition de la Seafood Expo Global en Espagne en mai 2025, la VASEP et 28 entreprises vietnamiennes ont participé au pavillon national pour promouvoir leurs produits et promouvoir le commerce.

Dans la stratégie d’expansion du marché, Singapour apparaît comme une destination potentielle. Le Vietnam est actuellement le quatrième plus grand fournisseur de produits aquatiques de Singapour, dépassant pour la première fois la Malaisie, l'Indonésie et la Norvège. Le Vietnam est notamment leader en termes de parts de marché de filets de poisson et de poissons surgelés, un groupe de produits avec une demande de consommation stable sur ce marché.

Le Brésil émerge comme un marché stratégique dans la région sud-américaine. C’est un "nouvel espace" pour le pangasius vietnamien. Il y a actuellement environ 26 entreprises vietnamiennes qui exportent vers le Brésil dont de nombreux grands noms tels que Hung Ca, Cadovimex, Nam Viêt, Hoàng Long.

En particulier, la récente révocation officielle par le Brésil de la suspension des importations de tilapia vietnamien crée davantage d'opportunités pour l'industrie d'élargir ses produits, en plus du pangasius, un produit vietnamien détient actuellement 38% de la part de marché brésilien. C'est également le débouché de produits aquatiques vietnamiens qui, au premier trimestre 2025, a connu une croissance à deux chiffres (70%).

Parallèlement à la diversification des marchés, l’aquaculture favorise également la diversification des produits. Le tilapia est l'un des produits prioritaires pour le développement.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phùng Duc Tiên, a précisé que dans le contexte d'un monde instable, la diversification des marchés n'était pas seulement une exigence urgente à court terme, mais aussi une stratégie à long terme. Il a également noté que les entreprises devraient examiner et se concentrer sur le développement de produits potentiels sur de grands marchés tels que la Chine, tout en renforçant le contrôle de la qualité, en réduisant les coûts, en améliorant la capacité de traitement et en promouvant le commerce.

