Promouvoir la concrétisation du cadre de partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a affirmé que le Vietnam continuait de considérer le Japon comme un partenaire stratégique important de premier plan à long terme, souhaitant œuvrer avec le Japon pour promouvoir la concrétisation du cadre de partenariat stratégique intégral.

Nguyên Minh Vu a également demandé au ministère japonais des Affaires étrangères de se coordonner avec les autres organes compétents japonais pour créer des conditions favorables, simplifier les procédures, afin de progresser progressivement vers l'exemption de visa pour les citoyens vietnamiens.

À cette occasion, il a invité les dirigeants japonais à participer au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) et au Forum sur l'avenir de l'ASEAN prévus au Vietnam en 2025.

Pour sa part, le vice-ministre japonais a affirmé que le ministère japonais des Affaires étrangères souhaitait se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les accords de haut niveau de manière substantielle et efficace, afin que les relations entre les deux pays correspondent au nouveau cadre de relation.

En plus, le Japon se coordonnera étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les résultats obtenus lors de la 12e réunion du Comité de coopération Vietnam - Japon au début d’août, a-t-il déclaré.

Funakoshi Takehiro a apprécié les contributions de la communauté vietnamienne de près de 570.000 personnes au développement économique et social du Japon. Il a affirmé que le gouvernement japonais continuerait à créer des conditions plus favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.

Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de multiplier les échanges et les contacts sous diverses formes flexibles, de continuer à améliorer l’efficacité des mécanismes de dialogue bilatéral.

Elles ont également discuté des mesures visant à améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, de l'aide publique au développement (APD), de l'investissement, de la réponse au changement climatique, de la transition verte, de la transformation numérique...

Enfin, elles ont échangé leurs opinions sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, et convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel lors des forums internationaux et régionaux...

VNA/CVN