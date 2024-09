Petrovietnam en tête des 500 entreprises les plus rentables

C'est la sixième année consécutive que Petrovietnam conserve sa position de leader, affirmant ainsi son efficacité opérationnelle au fil des ans, grâce à une solide santé financière et une gestion flexible reconnue par des organisations nationales et internationales de renom.

La cérémonie d’annonce et de distinction des entreprises PROFIT500 se tiendra en octobre prochain à Hanoï.

Opérations stables et efficaces

Petrovietnam a maintenu des opérations stables et efficaces de janvier à juillet, avec des critères de production et des indicateurs financiers ayant dépassé les objectifs fixés de 4,4 à 75%. Les résultats sont également meilleurs que ceux enregistrés sur la même période l’année précédente.

Au cours des sept premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total du groupe a été estimé à 567,4 billions de dôngs (plus de 23 milliards d'USD), soit 31% de plus que l’objectif initial et 14% de plus qu’en 2023. Le groupe a contribué à hauteur de 84,6 billions de dôngs au budget de l'État, dépassant ainsi de 54% les prévisions et enregistrant une hausse de 8% par rapport à la même période l’an dernier. Parallèlement, le bénéfice avant impôts a atteint 29,6 billions de dôngs, dépassant l'objectif de 75%.

Les autres entreprises figurant dans le Top 10 des plus rentables incluent Viettel, Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen, Vietcombank, BIDV, MBBank, Agribank, VietinBank, Techcombank et Petrovietnam Exploration Production Corporation.

Plusieurs filiales de Petrovietnam se distinguent également dans le classement, notamment Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation (PV Gas) à la 12e place, Binh Son Refining and Petrochemical JSC à la 19e place, Petrovietnam Transportation Corporation à la 85e place et Petrovietnam Power Corporation à la 90e place.

Lancée par Vietnam Report et Vietnamnet, la liste PROFIT500 reconnaît les contributions significatives des entreprises de premier plan au développement du pays depuis huit ans, en promouvant les marques vietnamiennes auprès de la communauté d'affaires nationale et internationale ainsi que des investisseurs.

Développement rapide

Créé le 3 septembre 1975, Petrovietnam a pour mission de contribuer à la sécurité énergétique nationale et de servir de pilier économique au développement du pays.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report Company, en charge de la publication du classement PROFIT500, a partagé : "Rester cinq années consécutives en tête du classement est une marque de reconnaissance des efforts du groupe. Grâce aux politiques de l'État, le Vietnam Oil and Gas Group et ses entreprises membres ont apporté leur contribution et ont rivalisé équitablement avec les entreprises nationales et étrangères pour affirmer leur position et la marque du Groupe national dans le processus d'intégration mondiale vers un développement énergétique durable, en respectant les engagements du gouvernement vietnamien".

Au cours des 49 dernières années, Petrovietnam a construit une chaîne industrielle pétrolière et gazière complète, allant de l'exploration et l'extraction à la production de gaz et d'électricité, tout en offrant des services techniques de haute qualité. Le groupe est ainsi devenu un acteur clé dans la création de nombreux parcs industriels dans les provinces de Bà Ria-Vung Tàu, Dông Nai, Cà Mau (Sud), Quang Ngai, Hà Tinh et Thanh Hoa (Centre).

Ce développement harmonieux a permis de transformer structurellement l'économie, d'apporter des revenus considérables au budget de l'État et de répondre aux besoins énergétiques et en engrais du pays.

Au 31 décembre 2023, les actifs consolidés de Petrovietnam s’élevaient à plus d’un billiard de dôngs (40,64 milliards d'USD), tandis que ses capitaux propres étaient d'environ 532 billions de dôngs. De 1986 à 2023, le groupe a généré plus de 524 milliards d'USD de revenus, représentant entre 10 et 13% du PIB du pays, et a contribué à hauteur de plus de 129 milliards d'USD au budget de l'État.

Mai Phuong/CVN