L’investisseur de Phu My Hung dévoile son concept urbain 2.0.

L'investisseur de Phu My Hung a récemment organisé l'événement intitulé "Présentation de Phu My Hung 2.0 - Vers le futur" au centre de maisons modèles, Sales Gallery. Cet événement avait pour objectif de remercier les clients et les résidents, notamment les propriétaires du projet Phu My Hung L'Arcade.

Outre des activités honorant les propriétaires de L'Arcade, telles que le lancement de publications sur le design d'intérieur et des programmes de coopération visant à améliorer les avantages et les expériences clients, l'investisseur a introduit pour la première fois une série d'informations et d'images de synthèse concernant la nouvelle phase de développement stratégique - Phu My Hung 2.0.

Bùi Duy Toàn, directeur des ventes et du marketing, a déclaré : "Après plus de trois décennies de développement, Phu My Hung s'est imposée comme une ville de services, évoluant de manière durable selon les normes internationales, et attirant un grand nombre de personnes qui viennent y vivre, travailler, étudier et se divertir. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous continuons de réfléchir à des stratégies pour améliorer encore davantage le développement urbain. Nous qualifions cette nouvelle étape de Phu My Hung 2.0."

Cette nouvelle phase mettra l'accent sur l'amélioration globale de la valeur urbaine, en touchant à différents aspects tels que l'embellissement du paysage, l'enrichissement des commodités, l'amélioration des services de santé, et le développement de la vie culturelle et spirituelle. Surtout, Phu My Hung s'engage à offrir aux résidents des expériences de service haut de gamme répondant aux normes internationales.

Texte et photo : Minh Thu/CVN