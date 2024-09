Samsung engrange 30% des bénéfices de ses activités au Vietnam au premier semestre

Par rapport à la perte d’environ 180 millions d'USD au dernier trimestre de l’année dernière, les résultats de Samsung au Vietnam se sont considérablement améliorés. Depuis le premier trimestre, les filiales vietnamiennes ont renoué avec les bénéfices, enregistrant 1,17 milliard d'USD.

Lors des six premiers mois, Samsung Thai Nguyen (SEVT) reste l’usine la plus performante du conglomérat au Vietnam, générant 13,81 milliards d'USD de revenus et 1,13 milliard d'USD de bénéfices. Par rapport à 2023, ces chiffres ont augmenté respectivement de 20,5% et 30,2%.

À l’échelle mondiale, SEVT se classe au 2e rang en termes de revenus, juste derrière Samsung Electronics America (États-Unis) et au 3e en bénéfices, après Samsung Display Co., Ltd (République de Corée) et Samsung Asia Pte. Ltd. (Singapour).

L’usine Samsung Electronics Vietnam (SEV) à Bac Ninh a enregistré un chiffre d’affaires de 8,18 milliards d'USD et un bénéfice de 692,84 millions d'USD, soit une augmentation de 9,13% et 1,9% en un an.

Toujours à Bac Ninh, Samsung Display Vietnam (SDV) a réduit à la fois ses revenus et ses bénéfices, de 10,81 % et 33,44 %, engrangeant 6,8 milliards et 283,64 millions d'USD respectivement.

À Hô Chi Minh-Ville, la filiale du géant sud-coréen Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de 12,03 % à 2,59 milliards d'USD tandis que le bénéfice a diminué de plus des deux tiers à 85,26 millions d'USD.

Samsung a enregistré un chiffre d’affaires mondial sur 6 mois de 108,18 milliards d'USD, en hausse de 18%, et un bénéfice de 12,3 milliards, soit une augmentation de 503%. Ses quatre usines au Vietnam continuent de contribuer à environ 30% de ses revenus et représentent environ 18% de ses bénéfices.

Samsung Vietnam possède 6 grandes usines, un centre de recherche et développement, avec un montant total d’investissement de 22,8 milliards d'USD. Ses exportations au cours des sept premiers mois de cette année ont atteint 33,5 milliards d'USD, en hausse de 5%, selon les données partagées par le directeur général de Samsung Vietnam Complex, Choi Joo Ho, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre Trân Hông Hà le mois dernier.

