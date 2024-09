Réservez vos billets pour le Têt et voyagez à moindre coût avec Vietjet

Pour répondre aux besoins des voyageurs pour le Nouvel An lunaire 2025, Vietjet lance la vente anticipée de 2,6 millions de billets d'avion pour des vols prévus entre le 15 janvier et le 12 février 2025. Les clients peuvent facilement réserver leurs billets pour le Têt via le site www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, ainsi que dans les agences et auprès des revendeurs officiels dans le monde entier.

>> Vietjet se mobilise pour le Nord

>> Vietjet : mise en vente de billets pour la nouvelle liaison aérienne Dà Nang - Ahmedabad

Les prix des billets au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Dà Nang, Buôn Ma Thuôt, Pleiku, Nha Trang, Dà Lat... débutent à partir de 890.000 dôngs, tandis que les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong... sont proposés à partir de 1.790.000 dôngs. Des billets aller-retour sont disponibles à partir de 0 dông (hors taxes et frais). Il est conseillé de réserver tôt pour bénéficier de tarifs préférentiels et d'horaires pratiques.

Photo : Vietjet/CVN

Avec plus de 168 liaisons, Vietjet est prêt à desservir les voyageurs à travers le Vietnam et à l'étranger, notamment vers l'Australie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Chine et l'Asie du Sud-Est, tout en offrant des tarifs très attractifs et des promotions régulières.

Les passagers de Vietjet profiteront également d'une assurance voyage Sky Care gratuite. À bord de ses avions modernes et respectueux de l'environnement, avec un équipage professionnel, ils pourront déguster une cuisine raffinée alliant spécialités vietnamiennes et internationales, telles que le phở Thìn et le bánh mì. De plus, des spectacles culturels et artistiques à 10.000 m d'altitude sont proposés pour agrémenter les vol.

Minh Thu/CVN