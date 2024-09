Le Vietnam cherche à s’assurer l’approvisionnement en matières textiles et cuir

Le ministère de l’Industrie et du Commerce envisage la création d’un centre international pour créer, stocker et commercialiser des matières premières pour la production de textiles et de chaussures en cuir au Vietnam, afin de garantir les chaînes d’approvisionnement de ces filières.

S’exprimant lors d’une réunion pour discuter de cette question, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné l’importance des deux filières dans l’économie vietnamienne, d’où la nécessité pour le pays de prendre le contrôle de la source des matériaux pour la production de textiles et de cuir.

Photo: VNA/CVN

Les textiles et les chaussures en cuir ont toujours été les principales exportations du Vietnam, avec un chiffre d’affaires qui augmente en moyenne de 10% par an, selon le directeur adjoint du département de l’industrie du ministère Pham Tuân Anh.

Au cours du premier semestre de cette année, le chiffre d’affaires combiné des exportations des deux filières a atteint près de 30 milliards d'USD. Elles représentent 16% des revenus d’exportation du pays et 22% du nombre d’emplois industriels du pays, soit près de cinq millions d’emplois.

Cependant, leur force réside uniquement dans la sous-traitance, qui crée peu de valeur ajoutée aux produits, a noté M. Anh. Les fabricants vietnamiens doivent toujours importer des matières premières - coton, laine, soie, lin, matières synthétiques et cuir - et des accessoires de Chine, de la République de Corée et d’autres pays de l’ASEAN.

Les données du Département général des douanes indiquent qu’au premier semestre 2024, les importations de matières premières pour ces industries ont atteint environ 13,42 milliards d'USD, en hausse de 14% sur un an.

Cette dépendance aux matières importées va entraver la croissance des industries, car plusieurs pays mettent en place davantage de réglementations pour contrôler la qualité de l’approvisionnement afin d’atteindre l’objectif mondial de zéro émission nette en 2050. L’une des exigences est que les produits doivent avoir un pourcentage élevé d’origine intra-bloc, dans les pays où le commerce a lieu.

Le Vietnam est également tenu de respecter les règles d’origine spécifiées dans les accords de libre-échange tels que l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). En conséquence, les importations massives de matières premières en provenance de pays extérieurs à ce bloc désavantageront le pays car il ne pourra plus bénéficier des exonérations fiscales de ces accords.

Une fois que le centre de création, de stockage et de commercialisation des matières premières pour la production de chaussures en textile et en cuir sera mis en place, il aidera les entreprises à retracer l’origine des matériaux, garantissant que tous les échanges fonctionnent selon des normes élevées et un niveau élevé de transparence.

La qualité des matériaux sera évaluée régulièrement. Une plateforme d’information sera également développée pour tenir les entreprises nationales au courant des dernières technologies de production et des tendances de la mode.

Les entreprises vietnamiennes entreprendront des visites de terrain le mois prochain, pour apprendre des entreprises en Chine et dans d’autres pays qui ont réussi à exploiter des modèles similaires.

VNA/CVN