Vietjet propose des super-promotions sur toutes ses liaisons aériennes vers l’Australie

Photo: VJ/CVN

Les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville partiront tous les mardis, mercredis, vendredis et dimanches à 23h50 (heure locale) et atterriront à Perth à 7h45 le lendemain matin (heure locale). Dans l’autre sens, les vols décolleront de Perth tous les lundis, mercredis, jeudis et samedis à 8h50 (heure locale) pour atterrir à Hô Chi Minh-Ville à 14h25 le même jour (heure locale).

Perth est la quatrième plus grande ville d'Australie avec une nature magnifique et de nombreuses caractéristiques culturelles uniques. On peut s’y détendre sur la côte bleue de Cottesloe ou plonger dans des festivals animés, sans oublier Kings Park, un endroit offrant une magnifique vue panoramique sur la ville.

Le printemps à Perth donnera lieu à un voyage coloré offrant des souvenirs inoubliables. Hô Chi Minh-Ville, avec sa population de près de 10 millions d'habitants, est quant à elle un centre économique, culturel et touristique exceptionnel doté de nombreuses caractéristiques culturelles uniques et de connexions pratiques vers toutes les destinations vietnamiennes et internationales.

Pour célébrer cette augmentation des vols vers Perth - ville lumière de l’Australie, Vietjet lance une semaine en or faite de promotions spéciales du 29 septembre au 5 octobre 2024 avec des prix de billets à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) pour toutes les liaisons aériennes entre le Vietnam et l'Australie, reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth. Les horaires de vol s’appliquent du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 (sous certaines conditions). Pour les liaisons avec Hô Chi Minh-Ville, ce programme promotionnel durera jusqu’au 27 octobre prochain pour les vols du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.

Photo: VJ/CVN

Ce type de billets promotionnels est disponible à la vente sur le site Web www.vietjetair.com et sur l'application téléphonique Vietjet Air. L'Australie est désormais plus proche que jamais grâce au réseau de vols Vietjet. Réservez dès maintenant vos billets d'avion pour découvrir facilement et commodément le “pays des kangourous”, à un coût raisonnable.

Sur les vols Vietjet, les passagers peuvent être rassurés et explorer de nouveaux horizons avec l'assurance de voyage gratuite Sky Care, des voyages inspirants à bord d’avions modernes et respectueux de l'environnement, servis par des pilotes professionnels et dévoués.

Les passagers ont également la possibilité de déguster des plats chauds aux ingrédients frais du menu vietnamien, tels que le bánh mì, le pho Thin, le café au lait glacé, et d’autres mets dignes de la quintessence de la cuisine du monde. Les voyageurs ont aussi accès à de nombreux programmes culturels uniques présentés exclusivement aux passagers à une altitude de 10.000 m.

Tân Dat/CVN