Le Vietnam attache de l'importance au partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon

Le Vietnam attache de l'importance au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon et souhaite le consolider davantage, a déclaré Lê Minh Hung, membre du Politburo.

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président de la Commission centrale d'organisation du Parti et président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Japon (VJPFG), Lê Minh Hung, a fait cette déclaration lors d'une réception du conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam (JCPFA) Takebe Tsutomu à Hanoï le 20 septembre.

Takebe Tsutomu a exprimé sa profonde sympathie au peuple vietnamien pour les pertes causées par le typhon Yagi.

Il a parlé du projet de l'Université Vietnam - Japon (VJU) et a exprimé son espoir que ce projet devienne un symbole de l'amitié et de la coopération entre les deux pays, contribuant à renforcer l'amitié entre leurs peuples, en particulier les jeunes, et à favoriser les liens multiformes, notamment dans les domaines politique, économique et la formation de ressources humaines de haute qualité non seulement pour le Vietnam ou l'Asie mais aussi pour le monde entier.

En tant que conseiller spécial du JCPFA, Takebe Tsutomu a espéré que l'alliance d'amitié parlementaire et le VJPFG augmenteraient les échanges et la collaboration pour contribuer de manière substantielle au développement des liens entre leurs pays.

Pour sa part, Lê Minh Hung a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour leur don opportun de fournitures pour aider au rétablissement après le typhon.

Notant avec satisfaction les relations bilatérales florissantes, il a déclaré que les entretiens téléphoniques entre le secrétaire général du Parti et président de l'État Tô Lâm et le président du Parti libéral-démocrate et Premier ministre du Japon Kishida Fumio le 3 septembre ont obtenu des résultats importants pour renforcer fortement les relations bilatérales dans les temps à venir.

L'hôte a apprécié les contributions considérables de Takebe Tsutomu et son sentiment envers le Vietnam ainsi que les liens entre le Vietnam et le Japon. Il a exprimé sa conviction que le projet de VJU contribuera à développer des ressources humaines de haute qualité.

Il a demandé à l'alliance et au Groupe de maintenir une collaboration étroite pour aider à promouvoir les relations entre le Vietnam et le Japon à une nouvelle hauteur.

