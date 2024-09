Vietjet : des réductions jusqu'à 50% sur les billets Deluxe

Photo : VJ/CVN

En réservant un billet en classe Deluxe avec Vietjet, les passagers profiteront d'un forfait avantageux "3 en 1" (selon certaines conditions), comprenant 40 kg de bagages enregistrés gratuits, la possibilité de choisir librement leur siège, des changements d'itinéraire sans frais, et un confort de vol optimal. Il est possible de réserver dès maintenant sur www.vietjetair.com, via l'application Vietjet Air, ou dans les billetteries et agences agréées de Vietjet dans le monde.

Les billets promotionnels sont proposés à partir de 290.000 dôngs (hors taxes et frais), en classe Deluxe, et sur des vols domestiques et internationaux à destination de l'Australie, de l'Inde, du Japon, de la Chine, de la République de Corée, de Taïwan (Chine), et plus encore.

En particulier, pour les vols reliant le Vietnam à des villes australiennes telles que Melbourne, Sydney et Brisbane, les passagers en classe Deluxe bénéficieront de 40 kg de bagages enregistrés, 10 kg de bagages à main, ainsi qu'un repas et d'une boisson (selon certaines conditions). Sur d'autres itinéraires, les billets Deluxe incluent 20 kg de bagages enregistrés, 7 kg de bagages à main, ainsi que d'autres avantages.

Les passagers voyageant en classe Deluxe bénéficieront également d'une assurance gratuite Sky Care et de nombreuses autres offres intéressantes. De plus, les membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy recevront jusqu'à 1.000 SkyPoints pour toute transaction d'un million de dôngs ou plus (sous certaines conditions), échangeables contre des cadeaux de Vietjet et auprès de plus de 250 partenaires.

Photo : VJ/CVN

Vietjet continue d'étendre son réseau aérien pour répondre aux besoins des voyageurs, avec l'ajout d'une nouvelle liaison entre Dà Nang et Ahmedabad, ainsi qu'une augmentation de la fréquence des vols vers des destinations en Asie du Nord-Est comme Busan (République de Corée), Hong Kong et Taipei (Chine), à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024.

Réservez dès maintenant votre billet d'avion pour vivre une expérience inspirante à bord des avions modernes de Vietjet, avec un équipage professionnel et des services attentionnés.

Découvrez également une cuisine saine avec un menu de neuf plats chauds, et profitez d'activités culturelles uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN