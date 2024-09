Hô Chi Minh-Ville sera pionnière dans la réalisation d’accords Vietnam - Japon

Hô Chi Minh-Ville sera pionnière dans la réalisation d’accords de coopération entre le Vietnam et le Japon, contribuant ainsi à renforcer et à développer les relations amicales entre les deux pays, a affirmé lundi 23 septembre Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal, lors de la réception du conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Tsutomu Takebe.

Photo : VNA/CVN

En souhaitant la bienvenue à Takebe pour la visite de la ville à l’occasion du deuxième dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville et du forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2024, Phan Van Mai a remercié le responsable japonais pour ses contributions à l’organisation du festival Vietnam - Japon, ainsi que le gouvernement et le peuple japonais pour avoir aidé le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Saluant les initiatives de M. Takebe dans l’organisation du Festival Vietnam - Japon 2025, le dirigeant de la ville s’est engagé à coordonner avec le comité d’organisation du festival pour assurer le bon déroulement de l’événement, aider à renforcer l’amitié et la coopération bilatérales et marquer le 10e anniversaire du festival dans la ville, contribuant à promouvoir le tourisme de la ville et les échanges culturels et humains entre les deux parties.

Phan Van Mai a déclaré que dans le cadre du festival de cette année, les deux parties devraient se coordonner pour organiser des activités de promotion du tourisme, connecter les agences de voyage et les secteurs touristiques des deux pays, tout en développant les échanges entre les enfants et les jeunes vietnamiens et japonais, ce qui en fera un point culminant du festival.

Photo : VNA/CVN

De son côté, M. Takebe a exprimé ses condoléances au Vietnam pour les pertes causées par la récente tempête. Il a félicité Hô Chi Minh-Ville pour le succès du deuxième dialogue d’amitié, affirmant qu’au milieu des défis mondiaux, le dialogue peut être une porte pour le règlement des problèmes auxquels sont confrontés les pays.

Il a déclaré que les préparatifs pour le Festival Vietnam - Japon 2025 étaient en cours, ajoutant que le comité d’organisation créerait des moments forts pour l’événement, exprimant son espoir que les dirigeants municipaux y prêteront attention et créeront des conditions favorables pour que l’activité se déroule avec succès.

M. Takebe a également demandé le soutien de Hô Chi Minh-Ville aux investisseurs japonais dans la ville, promettant que la partie japonaise continuerait à créer des conditions favorables pour que les stagiaires vietnamiens, en particulier ceux du secteur des semi-conducteurs, étudient dans le pays pour améliorer leurs compétences, au service du développement des deux pays.

VNA/CVN