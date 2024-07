La valeur des exportations de poivre en hausse de plus de 30% au premier semestre

Les États-Unis restent le plus grand importateur d'épices vietnamiennes avec 37.435 tonnes, en hausse de 44,6% sur un an, représentant 26,3% de part de marché.

Les exportations ont également grimpé en flèche vers certains marchés tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Inde et les Émirats arabes unis, augmentant respectivement de 106,7%, 52,1%, 45,7% et 15,2%.

Les entreprises attribuent cette situation à la hausse continue des prix du poivre au cours des six derniers mois. Actuellement, le prix moyen à l'exportation a augmenté de 1.000 USD par tonne par rapport à la même période de l'année dernière. Le prix moyen à l'exportation du poivre noir et du poivre blanc était respectivement supérieur à 4.300 USD et 6.000 USD par tonne.

D'autre part, le Vietnam a importé plus de 18.000 tonnes de poivre d'une valeur de 69,6 millions d'USD entre janvier et juin, soit une hausse de 18,9% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. Le Brésil, le Cambodge et l'Indonésie sont les plus grands fournisseurs de poivre du Vietnam.

VNA/CVN