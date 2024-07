Les exportations de cuir et de chaussures devraient atteindre 26-27 milliards d'USD en 2024

Selon l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (Lefaso), les exportations de cuir et de chaussures du Vietnam devraient rapporter environ 26-27 milliards d'USD en 2024.

Pour atteindre cet objectif, les entreprises du secteur poursuivent leurs efforts d'élargir et de diversifier leurs marchés, tout en se concentrant sur le maintien des marchés traditionnels tels que les États-Unis et l'Union européenne (UE), en particulier en favorisant les exportations vers les marchés ayant signé des accords de libre-échange (ALE).

Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de Lefaso (Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association), a déclaré que dans un avenir proche, l'industrie des chaussures et des sandales continuera de se concentrer sur les segments de produits de milieu et de haut de gamme, évitant de produire des produits de faible valeur en raison de la faiblesse des profits et du gaspillage de ressources.

Au cours du premier semestre 2024, les exportations vietnamiennes de cuir et de chaussures se sont chiffrées à plus de 6,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 5,7% par rapport à la même période en 2023.

Les États-Unis sont demeurés le plus grand importateur, représentant 35% des exportations nationales. L'Union européenne (UE), le Japon, la Chine et la République de Corée ont aussi été des débouchés majeurs.

