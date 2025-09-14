Le Vietnam rayonne en costumes traditionnels à travers l’Europe

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (1945-2025), des Vietnamiennes résidant dans neuf pays européens ont participé à l’événement Viêt phuc bô hành , une marche en vêtements traditionnels.

La communauté vietnamienne de Pologne a ouvert, le 19 août, la série d’activités du programme Viêt phuc bô hành par un défilé animé et coloré dans la vieille ville de Varsovie. Nguyên Viêt Triêu, présidente de l’Union des femmes vietnamiennes en Europe, a indiqué que le comité d’organisation avait choisi cette date historique pour ouvrir la série d’événements significatifs pour la communauté vietnamienne de neuf villes européennes, comme une manifestation du lien affectif des expatriés et de leur désir d’apporter leur contribution à cette grande commémoration nationale.

La tradition à l’honneur

En Slovaquie, Viêt phuc bô hành s’est tenu le 24 août au château de Bratislava, capitale slovaque. Les áo dài (tunique fendue traditionnelle des Viet-namiens) gracieux se mêlaient aux costumes traditionnels des ethnies Tày, Thaï, H’mông et aux tenues de quan ho (chants alternés) aux couleurs éclatantes. Chaque pas, chaque sourire, chaque salut racontait une histoire de la culture vietnamienne : à la fois douce, fière, proche et solennelle. Le spectacle de danse du lion, particulièrement animé, a également été un point fort qui a attiré l’attention des amis internationaux.

Dans son allocution, l’ambassadeur vietnamien en Slovaquie, Pham Truong Giang, a souligné que Viêt phuc bô hành constituait une initiative précieuse pour promouvoir la culture vietnamienne dans le monde. L’événement ne se limitait pas à la présentation de l’áo dài, des danses du lion ou d’autres traditions, mais représentait aussi une occasion de renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger et de diffuser auprès des amis internationaux l’image d’un Vietnam amical et riche de son identité.

Une des participantes, Nguyên Lan Huong, a décrit l’événement comme un “moment émouvant de fierté et de partage”. La présentation de l’áo dài était accompagnée de costumes ethniques provenant de la région Nord-Ouest, des Hauts plateaux du Centre, ainsi que du quan ho permettant au public de découvrir la richesse culturelle du Vietnam.

Le 29 août, le programme s’est déroulé simultanément à Liberec et Vysočina (République tchèque) et à Londres (Royaume-Uni). Dans chaque ville, l’événement avait ses propres particularités, apportant fierté et émotions aux participants.

Rendez-vous à Vienne

Le 31 août, à 09h00 (heure locale), des centaines de femmes d’origine vietnamienne se sont rassemblées à Vienne, en Autriche. Malgré la pluie, les cœurs de chacun brillaient de fierté, d’amour pour la patrie et du désir de renforcer les liens communautaires.

Pour la première fois, le drapeau rouge à l’étoile jaune a flotté fièrement en plein centre de la capitale Vienne. Le moment où tous ont unanimement scandé “Vietnam” devant l’Hôtel de Ville de la République d’Autriche a été particulièrement émouvant, comme le battement de cœur commun des expatriés vietnamiens.

Ce n’était pas seulement une occasion de rendre hommage au mérite des ancêtres qui ont fondé et défendu le pays, mais aussi une opportunité de présenter à l’Autriche et au monde l’image d’un Vietnam amical, uni et riche en traditions.

Trân Thi Hang, membre du comité exécutif de l’Union des femmes vietnamiennes en Europe et ancienne présidente de l’Association des femmes vietnamiennes en Autriche, a partagé : “En tant que Vietnamienne vivant loin de la Patrie, je pense que chacun de nous porte dans son cœur un amour profond pour le pays. Et aujourd’hui, cet amour s’est exprimé de manière très concrète, lorsque tout le monde a revêtu des tenues traditionnelles et marché ensemble au cœur de la ville de Vienne. Des +áo dài+, des +áo tu thân+ (vêtement à quatre pièces), des +áo bà ba+ (tenue à amples manches)… tout cela a créé une image impressionnante, colorée et typiquement vietnamienne. Je me souviens que de nombreux habitants locaux qui passaient par là se sont arrêtés pour demander : +Que fêtez-vous ?+ - et lorsque nous leur avons expliqué qu’il s’agissait de la Fête nationale du Vietnam, ils ont tous partagé notre joie et nous ont félicités. Ce n’était qu’un petit moment, mais cela m’a vraiment rendue très fière”.

