Les entreprises vietnamiennes à la conquête du monde

Les entreprises vietnamiennes se trouvent face à une opportunité historique de s'affirmer sur la scène mondiale. Un élan créatif nourri par des politiques d'ouverture et un environnement commercial favorable constitue le socle de cette expansion internationale.

Selon Dang Hông Anh, président de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, la synergie actuelle entre les forces internes des entreprises et les politiques ouvertes de l’État crée un terrain fertile pour une croissance exponentielle du secteur privé. Les entreprises sont désormais en mesure de capitaliser sur leur potentiel inexploité pour prospérer dans cette ère d'intégration, de transformation numérique et d'économie verte.

Il a souligné que "la quatrième révolution industrielle ouvre des perspectives stratégiques aux entreprises vietnamiennes". Il a notamment cité les quatre résolutions stratégiques du Bureau politique, en particulier la Résolution 68-NQ/TW, qui reconnaît l'économie privée comme un moteur essentiel de l'économie nationale. Ce cadre juridique robuste est destiné à encourager l'investissement, l'innovation et à consolider le rôle central des entrepreneurs.

Pour atteindre une envergure régionale et mondiale, les entreprises vietnamiennes devront s'appuyer sur trois piliers fondamentaux : des institutions transparentes et stables, des politiques financières et de crédit innovantes ainsi que des infrastructures modernes complétées par une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Objectifs ambitieux de Hô Chi Minh-Ville

Nguyên Ngoc Hoa, président de l'Union des associations d'affaires de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), a estimé que la Résolution N°68 facilitera davantage le développement et l'expansion des entreprises. Il a lancé un appel aux ministères et localités pour qu'ils concrétisent cette résolution à travers des programmes et des solutions adaptés à chaque catégorie d'entreprises, des géants économiques aux micro-entreprises.

En tant qu'entité mandatée par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour étudier le projet de Centre financier international de la ville (IFC), HUBA propose la création d'une bourse de matières premières comme composante essentielle. "La mise en place d'une bourse de matières premières par l'IFC est tout à fait réalisable, car nous disposons d'une force interne et d'une production suffisamment importantes pour attirer des clients internationaux. Lorsque l'on souhaitera acquérir du café, du poivre, du riz ou du caoutchouc, on pensera immédiatement au Vietnam", a affirmé Nguyen Ngoc Hoa.

Du côté des autorités locales, Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a détaillé que la ville s'articulera autour de trois groupes de solutions clés, avec la communauté des entreprises en position centrale. Premièrement, la poursuite de l'amélioration de l'environnement d'investissement et des affaires, le renforcement de la compétitivité et l'accroissement de la transparence, tout en réduisant les coûts et les délais des procédures administratives. Deuxièmement, l'examen et la résolution des obstacles entravant les projets en suspens. Troisièmement, l'intensification de la mobilisation des ressources sociales pour l'investissement et le développement.

