Les entreprises sud-coréennes invitées à élargir leurs investissements au Vietnam

En visite d’État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a invité, mardi 12 août à Séoul, les entreprises sud-coréennes à intensifier et élargir leurs investissements au Vietnam, à l’occasion du Forum économique Vietnam - République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Les domaines prioritaires incluent l’énergie verte et propre, l’électronique, l’automobile, la construction navale, la chimie, la sidérurgie, les matériaux stratégiques, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la blockchain, ainsi que les services de santé et d’éducation, et le développement de villes intelligentes et durables, a-t-il précisé.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les sciences, les technologies et l’innovation devaient constituer un pilier important de la coopération bilatérale, au service du développement des entreprises, de l’économie et de la société.

Il a indiqué que l’économie vietnamienne avait enregistré des résultats positifs en 2024 et au premier semestre 2025. L’année 2025, a-t-il poursuivi, sera non seulement une année charnière pour l’accomplissement des objectifs du plan quinquennal 2021-2025, mais également une étape importante vers la réalisation des deux objectifs centenaires du Vietnam, ouvrant une nouvelle ère de prospérité et de civilisation pour le pays.

Il a réaffirmé la volonté du Vietnam d’améliorer le cadre juridique et le climat des affaires, de lever les obstacles pour mobiliser les ressources, d’accélérer la restructuration économique en s’appuyant sur les sciences, les technologies, l’innovation et les valeurs culturelles humaines comme moteurs essentiels du développement.

Dans l’attraction des investissements étrangers, le Vietnam privilégie les projets à haute technologie, à forte valeur ajoutée, et ceux dotés d’un effet positif sur la chaîne de production mondiale, a indiqué le dirigeant vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux ministères et aux autorités locales de renforcer le dialogue avec les investisseurs sud-coréens, de simplifier les procédures administratives, d’accélérer la numérisation, de chercher à aider les entreprises à réduire les coûts et de fournir les conditions nécessaires - infrastructures, énergie, ressources humaines et foncier - pour attirer et fidéliser les investissements.

Il a également souhaité que les autorités sud-coréennes continuent de promouvoir les échanges, facilitent les opportunités d’investissement en République de Corée pour les entreprises vietnamiennes et améliorent l’accès des produits vietnamiens au marché sud-coréen. L’objectif est d’atteindre 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2025 et 150 milliards de dollars d’ici 2030, tout en renforçant la coopération en matière d’aide publique au développement (APD) dans des domaines tels que les infrastructures stratégiques (transport, énergie, numérique et adaptation au changement climatique).

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok a affirmé que son pays était prêt à coopérer avec le Vietnam pour diversifier les sources d’approvisionnement et assurer la sécurité énergétique. Les protocoles d’accord signés lors de cette visite d’État constitueront une base solide pour développer la coopération bilatérale à l’avenir.

Il s’est dit convaincu que, grâce à sa jeune main-d’œuvre, à un climat d’investissement attractif et à un réseau solide de liens commerciaux, le Vietnam atteindrait son objectif de devenir un pays à revenu élevé. Avec l’expérience du "miracle de la rivière Han", la République de Corée souhaite accompagner le Vietnam dans la création d’un "miracle du fleuve Rouge", a-t-il déclaré.

Les entreprises sud-coréennes et vietnamiennes ont échangé sur les secteurs prioritaires de coopération, notamment l’énergie verte et propre, les hautes technologies industrielles, les infrastructures numériques, et surtout, le renforcement des chaînes de valeur et de production bilatérales.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a exprimé sa conviction que les relations Vietnam - République de Corée continueraient de se développer durablement, ouvrant de nouvelles perspectives pour les deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux.

Le Vietnam s’engage à créer un environnement favorable pour accueillir davantage d’investisseurs sud-coréens et à soutenir les entreprises déjà implantées afin qu’elles puissent étendre leurs activités de manière durable.

VNA/CVN