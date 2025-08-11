Fusions-acquisitions immobilières 2025 : l’ère des alliances stratégiques

Le marché des fusions-acquisitions (M&A) dans l’immobilier au Vietnam en 2025 connaît un véritable tournant. Jadis dominés par les entreprises nationales, grâce à leurs atouts en termes de fonciers et de capacité financière, les projets d’acquisition voient désormais les investisseurs étrangers prendre l’initiative, tant en ampleur qu’en stratégie

Sur les deux derniers trimestres, les fonds étrangers ont représenté 24 % des investissements directs étrangers (IDE) alloués à l’immobilier au Vietnam, un signal fort de l’attention portée par les acteurs internationaux.

Parmi les opérations majeures, citons CapitaLand (Singapour) ayant investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le secteur “Hai Dang” du Vinhomes Ocean Park 3 à Hung Yên. Le groupe prévoit d’étendre ses investissements à hauteur de 5 à 7 milliards de dollars dans les prochaines années, témoignant d’un engagement durable sur le marché vietnamien.

L’expansion des capitaux étrangers ne se limite pas à l’immobilier résidentiel : un investisseur suédois a annoncé la construction d’une usine d’un milliard de dollars dans la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre), intégrant production industrielle et immobilier logistique. À cela s’ajoute le partenariat entre la compagnie générale de développement urbain Kinh Bac et le groupe Trump (États-Unis) pour un projet de golf haut de gamme dans le Nord du pays

Un secteur national en mode prudence

En revanche, la majorité des entreprises locales restent prudentes. Selon CBRE, 60% n’ont pas participé à des opérations de M&A, 39% envisagent de repousser leurs projets, et 21% ont déjà suspendu leurs investissements, en réponse à la rareté des nouveaux terrains, un affaiblissement de la demande et des contraintes financières persistantes.

Des experts soulignent que l’époque où les gros acteurs pouvaient avaler les plus petits est désormais révolue. Le marché entre dans une phase de sélection rigoureuse, où la capacité à coopérer, la maîtrise du cadre juridique, la gestion des risques et une vision à long terme priment. Comme l’explique le directeur marketing résidentiel de CBRE, Vo Huynh Tuan Kiêt : aujourd’hui, ce sont les investisseurs stratégiques, visionnaires et bien organisés qui tirent leur épingle du jeu, marquant la transition du M&A opportuniste vers le M&A intentionnel

JLL Vietnam complète ce constat en indiquant que le marché sort de sa logique “héberger les actifs fonciers pour les conserver” pour passer à une phase d’optimisation des mètres carrés via des coentreprises et des alliances multi-parties. On attend une forte attrition des transactions et des volumes entre 2024 et 2026, non seulement en nombre mais aussi en valeur, mais seuls les partenariats durables seront couronnés de succès

Un rôle toujours central pour les acteurs vietnamiens

Les entreprises locales ne sont pas hors course : bien au contraire. Si elles savent tirer parti de leurs atouts - terrains déjà dégagés, bonne connaissance du marché, capacité à accélérer les démarches - elles peuvent utiliser le M&A comme un levier pour renforcer leur compétitivité. Ce n’est plus une stratégie de survie, mais un tremplin pour asseoir leur position face aux nouveaux venus

En 2025, le M&A immobilier au Vietnam opère un virage stratégique : l’opposition “avaler ou être avalé” cède le pas à une logique partenariale. L’avenir revenant à ceux qui savent nouer des liens de confiance et bâtir des synergies intelligentes pour ensemble exploiter au mieux les ressources disponibles et avancer plus loin.

