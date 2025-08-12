La visite du chef du Parti en République de Corée vue par la presse internationale

La visite d’État en République de Corée du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse, Ngô Phuong Ly, et d’une délégation de haut niveau, du 10 au 13 août, a bénéficié d’une large couverture médiatique internationale.

Photo : VNA/CVN

Le 11 août, de grands médias sud-coréens tels que l’Agence de presse Yonhap, KBS, le Korea Herald et le Korea Times ont largement couvert les entretiens qui se sont tenus le même jour entre le secrétaire général du PCV et le président sud-coréen Lee Jae Myung. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de l’économie, de la sécurité, des technologies et de la culture.

Les médias sud-coréens ont cité le discours d’ouverture du président Lee Jae Myung, soulignant que le secrétaire général Tô Lâm était le premier dirigeant étranger reçu par la nouvelle administration sud-coréenne et que le Vietnam était considéré comme un partenaire clé de la politique étrangère régionale du pays.

Le chef de l’État sud-coréen a souligné l’importance de cette première visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en tant que dirigeant suprême du Vietnam, qui contribuera à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider la confiance politique et à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays dans les années à venir.

Les deux dirigeants ont adopté une déclaration conjointe visant à élargir le partenariat stratégique global, fondé sur des intérêts communs, et se sont engagés à porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

KBS a souligné que ce document met l’accent sur le développement de la collaboration dans des domaines d’avenir tels que la science et la technologie, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur le renforcement de la coordination sur les affaires internationales.

Des médias internationaux tels que Reuters (Royaume-Uni) et devdiscourse.com (Inde) ont salué la rencontre du 11 août, la qualifiant de manifestation des efforts conjoints des deux pays pour renforcer leur coopération économique et stratégique. Ils ont souligné que la visite du dirigeant vietnamien ouvrirait la voie aux entreprises sud-coréennes pour investir dans des projets d’infrastructures clés en Indochine.

De son côté, ainvest.com (États-Unis) a déclaré que le partenariat stratégique global entre la République de Corée et le Vietnam s’est imposé comme un exemple de résilience économique. L’article a décrit ces entretiens comme un moment clé dans les relations bilatérales, témoignant d’un engagement mutuel en faveur d’investissements stratégiques dans les infrastructures et l’énergie.

L’article a souligné que cette alliance constituait une stratégie visionnaire visant à construire un corridor économique résilient et durable. En se concentrant sur les infrastructures et l’énergie, les deux pays créent un modèle de croissance robuste face à des défis tels que les tarifs douaniers, ce qui est attractif pour les investisseurs internationaux.

VNA/CVN