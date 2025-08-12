Le Premier ministre ordonne d'accélérer la construction du réseau routier côtier

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 11 août, le télégramme officiel N°131/CĐ-TTg demandant l’accélération de la construction du réseau routier côtier.

Photo : Manh Duong/VNA/CVN

Selon la planification, ce réseau s’étendra sur environ 2.838 km, composé de routes nationales et de voies locales. À ce jour, 1.397 km sont en service, 633 km sont en cours de construction et plus de 800 km ne sont pas encore mis en chantier.

Le Premier ministre demande aux localités de considérer l’accélération de ces projets comme une mission politique importante. Les villes et provinces telles que Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Huê, Quang Tri, Quang Ngai, Cà Mau, An Giang, entre autres, doivent travailler avec les maîtres d’investissements et entrepreneurs pour prendre les mesures visant à accélérer les travaux tout en assurant la qualité.

Les projets en cours doivent être terminés au moins trois mois plus tôt que prévu. Les projets dont l’achèvement est prévu pour 2025 doivent être terminés au plus tard le 19 décembre 2025.

Par ailleurs, les localités concernées sont invitées à réviser leurs plans d'investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030. Elles doivent aussi mobiliser d'autres capitaux légaux pour améliorer les sections de route nécessaires à leur développement socio-économique. L’objectif est de compléter l’ensemble du réseau routier côtier reliant Quang Ninh à An Giang avant 2030.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de résoudre rapidement les problèmes liés aux lieux de déversement des matériaux et à l'approvisionnement en matériaux de construction. Le ministère des Finances doit réviser et équilibrer les sources de capitaux afin de financer les sections dont l’investissement n’est pas encore préparé et d'aider les localités à préparer les projets d'aide publique au développement (APD) pour 2026-2030…

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a été désigné pour superviser et diriger la mise en œuvre de ces projets.

VNA/CVN