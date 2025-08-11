Hô Chi Minh-Ville : forte hausse de 45,67 % des IDE en sept mois

Malgré une concurrence internationale accrue pour attirer les capitaux, les investissements directs étrangers (IDE) vers Hô Chi Minh-Ville ont connu une croissance marquante, confirmant sa position de pôle économique majeur du Vietnam.

>> Les investissements affluent à Hô Chi Minh-Ville après la fusion administrative

>> Le Vietnam a attiré 24,09 milliards de dollars d’IDE en sept mois

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Công Vinh, directeur du Service municipal des finances, à la fin juillet 2025, la ville avait attiré près de 6,2 milliards de dollars d’IDE, soit une hausse de 45,67% en glissement annuel, un résultat jugé remarquable compte tenu du contexte mondial.

Au cours des sept premiers mois, 1.073 projets ont obtenu un nouveau certificat d’enregistrement, représentant près de 1,3 milliard de dollars. Parallèlement, 296 projets existants ont vu leur capital augmenté de 2,37 milliards de dollars. La ville a également approuvé 1.323 opérations d’apports de capitaux, d’achats d’actions ou de rachats d’apports, pour un montant équivalent à 2,52 milliards de dollars, reflétant la diversité des canaux d’investissement.

Dans les zones franches (ZF) et parcs industriels (PI), les IDE ont atteint 2,43 milliards de dollars, dont 133 nouveaux projets (près de 1,1 milliard de dollars) et 106 projets ajustés (1,33 milliard de dollars). Les autorités locales notent que ces résultats témoignent d’une confiance croissante des investisseurs dans l’environnement d’affaires de la ville.

Parmi les projets phares figurent l’usine d’équipements de fabrication de micropuces de BE Semiconductor Industries N.V. (42 millions de dollars), l’extension d’Amazon Data Services Vietnam (48 millions) et le renforcement du projet GSK Vietnam Pharmaceutical (133 millions), autant d’investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

Cette dynamique tranche avec la morosité de 2024, où les IDE n’avaient atteint que 2,2 milliards de dollars, en baisse de 39,5% par rapport à 2023. Ce recul s’expliquait par le manque de terrains industriels, un problème structurel pour l’expansion des projets. La fusion administrative d’Hô Chi Minh-Ville avec Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong, effective depuis le 1er juillet 2025, a partiellement levé cette contrainte, ouvrant de nouveaux espaces de développement économique et industriel.

Cette fusion devrait créer une chaîne de valeur interrégionale intégrée, couvrant production, logistique, consommation et services haut de gamme. La stratégie d’attraction des IDE mise sur la complémentarité des atouts régionaux dans un cadre global, avec une vision à long terme visant à faire de la région un centre économique de rang international.

Photo : VNA/CVN

Après la fusion, la ville prévoit d’attirer environ 10,44 milliards de dollars d’IDE en 2025. Elle accélère la mise en œuvre de projets structurants pour un développement durable et une meilleure compétitivité urbaine, dont le Centre financier international du Vietnam ; le développement des infrastructures et des routes côtières; le réseau ferroviaire urbain, notamment la ligne Thu Thiem–Long Thanh; le centre logistique ;le centre international des expositions; les projets de lutte contre les inondations et de traitement des eaux usées; le programme de logement pour 2021-2030.

Les experts soulignent qu’avec la concurrence mondiale et l’impact des politiques douanières américaines, l’amélioration de l’environnement d’affaires reste déterminante. Les investisseurs étrangers accordent une attention particulière à la capacité d’action des autorités locales, à la transparence administrative, à la connectivité des infrastructures et à l’engagement à renforcer durablement l’attractivité de la ville, gages d’un climat propice aux affaires et à l’innovation.

VNA/CVN