Les bananes vietnamiennes gagnent du terrain au Japon

Les bananes vietnamiennes sont de plus en plus courantes dans les épiceries japonaises, la domination de longue date des importations en provenance des Philippines commençant à décliner, rapporte Nikkei Asia.

>> Bananes, ananas, coco : les futurs poids lourds de l’export

Les statistiques commerciales japonaises montrent que les importations de bananes vietnamiennes ont atteint 33.000 tonnes en 2024, soit près de 14 fois plus qu'en 2019, faisant passer la part de marché du Vietnam au Japon de seulement 0,2% à 3,2%. Rien qu'en juillet, les exportations de bananes vietnamiennes vers la région de Tokyo ont plus que doublé par rapport à la même période l'année dernière.

Photo : VNA/CVN

Bien que les bananes vietnamiennes représentent encore une part relativement faible des importations totales du Japon, cette forte hausse met à mal la domination des Philippines sur le marché. Le Vietnam est désormais le troisième fournisseur de bananes du Japon, derrière les Philippines et l'Équateur.

Les professionnels du secteur attribuent cette croissance rapide à des prix compétitifs et à une bonne qualité. Un grossiste en produits agricoles du marché Ota de Tokyo a constaté une augmentation de la présence de bananes vietnamiennes sur le marché, ajoutant avoir vu pour la première fois des cartons de ce fruit en provenance du Vietnam vers 2023.

Les coûts de culture au Vietnam sont inférieurs à ceux des Philippines et d'autres grands producteurs. La proximité relative du pays avec le Japon, comparée à celle des producteurs d'Amérique latine comme le Mexique et l'Équateur, contribuerait également à la réduction des frais de transport.

À Tokyo, une chaîne d'épicerie vend des bananes vietnamiennes environ 10 % moins cher que ses homologues philippines. Le Vietnam bénéficie également de conditions commerciales favorables dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui a réduit les droits de douane japonais sur les bananes vietnamiennes à 5,4%, leur suppression totale étant prévue pour 2028 - un facteur qui devrait renforcer encore la compétitivité sur le prix du Vietnam.

VNA/CVN