Gia Lai attire 2,2 milliards de dollars d’investissements en sept premiers mois de 2025

Au cours des sept premiers mois de 2025, la province de Gia Lai (Centre) a accueilli 123 nouveaux projets, représentant un capital total enregistré de plus de 57.000 milliards de dôngs (environ 2,2 milliards de dollars), dont 9 projets d’IDE pour près de 27.000 milliards de dôngs.

Photo : baogialai.com.vn

Dans les prochains mois, la province organisera une conférence de promotion de l’investissement et du commerce, avec l’espoir de conclure environ 50 grands projets dans divers secteurs, pour un montant total d’environ 3 milliards de dollars.

Selon le Groupe de travail pour la promotion et le soutien à l’investissement du Département des finances de la province de Gia Lai, durant les sept premiers mois de 2025, la province a attiré 123 nouveaux projets, pour un capital total enregistré de 57.485 milliards de dôngs.

Parmi eux, 9 projets d’IDE d’une valeur de 26.990 milliards de dôngs (plus d'un milliard de dollars) et 114 projets nationaux pour près de 30.500 milliards de dôngs (près de 1,2 milliards de dollars).

Ces projets couvrent divers domaines : 51 dans l’industrie, 39 dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 17 dans les infrastructures, 15 dans le commerce, les services et le tourisme, et 1 dans l’immobilier urbain.

De plus, depuis le début de l’année, Gia Lai a enregistré 133 projets ayant ajusté leur capital, pour un montant supplémentaire de 4.843 milliards de dôngs.

Selon Nguyên Van Châu, directeur adjoint du Département des finances de Gia Lai, la province met actuellement l’accent sur la réforme administrative et le soutien aux entreprises. Rien qu’en juillet, 85 dossiers d’investissement ont été traités (51 pour de nouvelles autorisations et 34 pour des ajustements). En sept mois, Gia Lai a délivré des certificats d’enregistrement à 1 674 nouvelles entreprises.

Afin de renforcer l’attractivité de la province, le Département des finances a soumis au Comité populaire provincial de nombreux projets clés dans l’agriculture, l’élevage et les infrastructures urbaines, en sollicitant une approbation rapide pour leur mise en œuvre.

Le Comité populaire continue d’instruire les services et les collectivités locales afin de lever les obstacles, réduire les délais administratifs, proposer des terrains viabilisés, améliorer les connexions d’infrastructures et promouvoir l’investissement en fonction des atouts locaux.

Objectif : attirer 50 projets supplémentaires

Récemment, Nguyên Tuân Thanh, vice-président permanent du Comité populaire de Gia Lai, a annoncé le plan de la Conférence de promotion de l’investissement et du commerce 2025.

Photo : baogialai.com.vn

L’événement présentera les atouts, potentiels et politiques préférentielles, afin de stimuler la coopération économique, commerciale et les exportations. Il offrira une plateforme aux investisseurs souhaitant saisir les opportunités à Gia Lai, après sa fusion avec Binh Dinh, créant un nouvel espace de développement mêlant forêts des Hauts plateaux du Centre et littoral du Centre-Sud.

Selon Nguyên Tuân Thanh, la conférence vise à promouvoir l’image d’un "nouveau Gia Lai" - région économique diversifiée avec plaines côtières, port maritime international, plateau riche en ressources, reliant production et distribution, de l’agriculture et la pêche à l’industrie de transformation, aux énergies renouvelables et au tourisme écologique. Elle mettra en relation des investisseurs stratégiques, créera des chaînes de valeur et portera les produits phares sur les marchés internationaux.

En marge de la session plénière, un espace d’exposition OCOP, des expériences en technologie d’IA, des visites de terrain, des cérémonies de signature de partenariats et de remise de certificats d’investissement seront organisés, avec l’objectif de conclure environ 50 projets pour un montant total supérieur à 3 milliards de dollars.

Selon le Centre de promotion de l’investissement de Gia Lai, après la fusion avec Binh Dinh, la nouvelle province dispose d’atouts considérables, notamment pour attirer les capitaux.

Actuellement, elle lance des appels à projets et des appels d’offres pour 25 zones urbaines, touristiques et industrielles situées le long de la côte nord de la Mer Orientale et autour du lagon Dê Gi, dont 3 zones maritimes.

Parmi les projets marquants figure la proposition de la société par actions Lac Viet Palmer Johnson - Super Yacht Coastal City pour un complexe touristique haut de gamme et un port de super-yachts Dê Gi - Vung Bôi, couvrant près de 4.360 ha.

NDEL/VNA/CVN