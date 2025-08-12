Les capitaux étrangers alimentent la course aux véhicules électriques au Vietnam

Alors que le marché vietnamien des véhicules électriques connaît un essor fulgurant et devient un "terrain de jeu" pour tous. Les entreprises nationales et internationales accélèrent pour s’emparer d’une part du marché.

>> LG Energy Solution veut sortir des batteries pour véhicules électriques à Phu Tho

>> Hanoï : VinFast et 12 banques s'associent pour des prêts à taux préférentiels sur les véhicules électriques

>> Hanoï : deux premières stations de recharge pour véhicules électriques sur le périphérique N°1

>> Hanoï privilégie les infrastructures de recharge pour la transition verte dans les transports

Photo : VNA/CVN

Le marché vietnamien des véhicules électriques accueille une forte vague d’investissements, tant de la part des entreprises locales que de grands groupes étrangers. Récemment, l'annonce de LG Energy Solution (LGES), un leader mondial des batteries, de vouloir investir dans une usine de motos électriques et des stations de recharge à Phu Tho, a dynamisé ce marché en pleine effervescence.

Face à cette concurrence, les entreprises locales accélèrent leur production et étendent leur part de marché. VinFast veut augmenter sa capacité de production de motos électriques à 1 million de véhicules par an. La société élargit aussi sa gamme de produits aux mini-voitures et camions électriques. De son côté, Selex Motors mise sur le modèle d'échange rapide de batteries pour le secteur de la logistique.

Dat Bike, une start-up notable, prévoit de tripler la taille de son usine à Hô Chi Minh-Ville. Elle se développe aussi dans le delta du Mékong. L’entreprise a mis en place un service de maintenance mobile, très apprécié par les consommateurs vietnamiens.

Les fabricants vietnamiens de motos électriques comme VinFast, Selex, Yadea, Dat Bike... ont atteint une capacité de production totale de plus de 1,8 million de véhicules par an. Honda et Yamaha sont également entrés sur le marché avec des modèles électriques, ce qui a déclenché un effet domino auprès de marques comme Piaggio et Suzuki.

Au-delà de la simple vente, de nombreuses marques internationales envisagent la production locale et des investissements à long terme au Vietnam. BYD étudierait la construction d'une usine. Hyundai renforce sa chaîne d'approvisionnement locale. Des marques de luxe comme Mercedes-Benz et BMW ont aussi introduit des modèles électriques pour une clientèle aisée.

Photo : VNA/CVN

Tasco, un grand distributeur automobile, prévoit de construire des stations de recharge et d'importer des véhicules électriques chinois, dont des modèles de Geely. La marque Zeekr (Geely) devrait être lancée au Vietnam en 2026. Sa stratégie sera de rivaliser par les prix et la technologie de recharge rapide.

Les experts estiment que le Vietnam est dans une phase de transition majeure. Le marché passe d’une phase de test à une phase de généralisation. La compétition ne se résume plus aux produits, mais à la combinaison de la technologie, des services, des infrastructures et des politiques. Ceux qui peuvent tenir sur le long terme, domineront le marché.

Qui pourra survivre dans la course ?

Le plan des villes de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville de restreindre les véhicules à essence et d'encourager les transports verts est un grand stimulant pour le marché. Mais dans cette course, toutes les entreprises ne sont pas prêtes. "Les véhicules électriques chinois vont dominer le marché si les entreprises vietnamiennes n'agissent pas rapidement", estime Nguyen Huu Phuoc Nguyen, directeur général de Selex Motors.

Malgré la forte demande attendue, le manque de capital, de technologie et d'infrastructures rend la tâche difficile à de nombreuses entreprises locales. VinFast est actuellement le leader local, avec un réseau de stations de recharge qui couvre tout le pays. Cela met la pression sur les concurrents comme BYD et Geely, qui doivent accélérer leurs investissements dans les infrastructures de recharge pour ne pas être laissés pour compte.

Selon RMIT, le marché vietnamien des véhicules électriques pourrait atteindre 6,7 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance moyenne de 18% par an. Une croissance rapide et la bonne direction sont essentielles.

Alors que les investisseurs étrangers créent rapidement des infrastructures de recharge complètes, les entreprises locales pourraient se trouver en position de faiblesse. Cependant, c'est aussi une chance pour elles de fournir des composants ou de développer des technologies de base pour les batteries et la recharge rapide.

Cette nouvelle concurrence pourrait mener à la standardisation du marché. Elle pourrait aussi changer les habitudes de consommation et stimuler l'innovation dans les secteurs de l'énergie et des transports.

Un cadre juridique claire est nécessaire

Le Vietnam manque encore d'un cadre juridique clair pour les stations de recharge et les normes techniques pour les batteries. Il n'y a pas non plus de modèle pour la location de batteries. Les propositions du secteur des transports et de l'industrie prévoient que d'ici 2030, 50% des véhicules utiliseront l'électricité ou l'énergie verte. Tous les nouveaux taxis seront électriques, et d'ici 2050, tous les bus et taxis le seront aussi.

Des villes comme Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville commencent à soutenir les investisseurs en stations de recharge avec des exemptions de loyer et un plan d'aménagement. Cependant, les experts soulignent qu'il faut établir rapidement des normes techniques communes pour les batteries et les stations de recharge. Des politiques de crédit vert et des tarifs d'électricité préférentiels sont également nécessaires.

Dans cette "course à l'électrification", ceux qui agissent le plus vite et dans la bonne direction seront les mieux placés. Un marché dynamique, des prix compétitifs et des consommateurs urbains prêts à changer sont de grands atouts. Cependant, les obstacles liés aux infrastructures de recharge, aux normes techniques et aux politiques d'aide financière pour les familles à faible revenu doivent être levés pour accélérer cette transition.

VNA/CVN