Accélération des IDE de la République de Corée vers le Vietnam

Lorsque les projets de grande envergure des investisseurs de la République de Corée affluent dans les secteurs industriels stratégiques du Vietnam, tels que les semi-conducteurs et l’énergie, le flux d’investissements étrangers s’accélérera fortement.

Photo : VNA/CVN

Au cours des sept premiers mois de 2025, le montant des investissements étrangers enregistrés a atteint plus de 24,1 milliards de dollars, en hausse de 27,3% par rapport à la même période de 2024 ; le capital décaissé a atteint 13,6 milliards de dollars, en hausse de 8,4%. Les investissements additionnels se sont chiffrés à près de 10 milliards de dollars, en hausse de 95,3% ; les apports en capital et achats d’actions se sont élevés à plus de 4 milliards de dollars, en hausse de 61%.

L’accélération des investissements étrangers montre que les investisseurs continuent de faire confiance au potentiel du Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que le Vietnam est en train de devenir une base stratégique pour les grands groupes technologiques mondiaux tels que Nvidia, Apple, Google, Qualcomm, Amkor, Marvell, Intel, Meta et Coherent.

Cependant, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a estimé que le pays "tarde à attirer les grands projets d’IDE à haute technologie". En sept mois, le capital des nouveaux projets d’IDE enregistrés a atteint plus de 10 milliards de dollars, en baisse de 11,1% en rythme annuel.

Concrétiser les “grands projets”

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a présidé une réunion pour examiner et promouvoir les projets d’IDE des entreprises de la République de Corée dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs et l’énergie.

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 marque également les 30 ans d’investissement de Samsung au Vietnam, avec un capital total de plus de 23,2 milliards de dollars, dont un centre de R&D de 220 millions de dollars à Hanoï. Le gouvernement souhaite que Samsung continue d’investir dans le domaine des semi-conducteurs.

Samsung, LG, Hyosung, Lotte, HanaMicron…, poursuivent leurs plans d’investissement au Vietnam. Le groupe SK prévoit d’investir dans trois grands projets liés au gaz naturel liquéfié (GNL) pour développer un nouveau pôle énergétique associé au développement de l'intelligence artificielle, de l'hydrogène, de la logistique, de l'agriculture respectueuse de l'environnement et de l'innovation au Vietnam. Ces projets représentent un budget de plus de 10 milliards de dollars.

LG Energy Solution a étudié les opportunités d’investissement à Phu Tho dans le domaine des véhicules électriques, comprenant une usine de batteries, des stations de recharge et d’échange de batteries, avec un financement provenant de l’aide publique au développement (APD) du gouvernement de la République de Corée.

Dès que les projets stratégiques avec la République de Corée seront concrétisés, les investissements en provenance de ce pays et de l’étranger en général au Vietnam s’accéléreront fortement.

VNA/CVN