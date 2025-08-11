Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok

Dans l’après-midi du 11 août, à Séoul, dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une rencontre avec le Premier ministre Kim Min Seok.

Le Premier ministre Kim Min Seok a exprimé l’honneur de recevoir le secrétaire général Tô Lâm, affirmant l’importance particulière qu’il accorde aux relations bilatérales et considérant cette visite comme un nouveau jalon historique, donnant un nouvel élan au partenariat stratégique intégral République de Corée - Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié pour l’accueil chaleureux des dirigeants et du peuple sud-coréens. Il a informé des résultats positifs de son entretien avec le président Lee Jae Myung, confirmant que le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations avec la République de Corée et souhaite approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée.

Les deux parties ont salué les avancées positives dans leurs relations, avec des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, une coopération étroite au niveau stratégique, et l’économie comme point fort ; la République de Corée étant le premier investisseur direct (87 milliards de dollars), le deuxième bailleur de fonds pour l’aide publique pour le développement (4 milliards de dollars pour 2025-2030) et le troisième partenaire commercial du Vietnam (81,5 milliards de dollars).

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir une coopération économique plus substantielle, efficace et intégrale, et de mettre en œuvre le « Plan d’action visant à porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars dans un sens plus équilibré d’ici 2030 ».

Le secrétaire général du PCV a proposé que la République de Corée aide les entreprises vietnamiennes à accéder au commerce électronique sud-coréen, facilite le commerce, ouvre ses marchés, aide les entreprises vietnamiennes à renforcer la capacité de s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, et encourage les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam dans les infrastructures, l’électronique de haute technologie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les villes intelligentes, en associant investissements, transferts de technologie et formation des ressources humaines pour soutenir le Vietnam dans la construction d’une économie indépendante, autonome et intégrée.

Le Premier ministre Kim Min Seok a souhaité que le Vietnam facilite la participation des entreprises sud-coréennes à des projets clés tels que l’énergie nucléaire, les infrastructures énergétiques, numériques, d’adaptation au changement climatique et le train à grande vitesse. Il a affirmé que la République de Corée élargira ses aides non remboursables, notamment dans la R&D et l’innovation.

Le secrétaire général Tô Lâm a estimé que la science et la technologie, l’innovation, la transition numérique et la formation des ressources humaines doivent devenir un nouveau pilier, souhaitant une coopération accrue dans les technologies stratégiques, les télécommunications, les technologies de l’information, le gouvernement électronique, la biotechnologie, les technologies climatiques et nanotechnologies, l’énergie propre, ainsi que dans l’intelligence artificielle et les politiques d’innovation numérique.

Il a proposé de consolider la base de la confiance populaire entre les deux pays, a salué le renouvellement du protocole d’accord sur le programme EPS concernant les travailleurs étrangers, et a demandé d’augmenter les quotas et d’élargir les secteurs d’accueil de travailleurs ; de renforcer la coopération éducative et de soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité dans des domaines comme les semi-conducteurs, les véhicules électriques, la biotechnologie, la construction navale et l’intelligence artificielle.

Le Premier ministre Kim Min Seok a affirmé qu’il continuera à coopérer avec le Vietnam pour renforcer la formation de ressources humaines de haute qualité au service du développement économique des deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé la République de Corée à continuer de soutenir la communauté vietnamienne, à examiner la simplification des procédures d’octroi de visas en vue d’une exemption pour les citoyens vietnamiens, afin de promouvoir les échanges entre les peuples et le tourisme bilatéral.

Le Premier ministre Kim Min Seok a indiqué que la République de Corée examine activement la simplification des procédures de visa et continuera de soutenir les épouses étrangères, y compris vietnamiennes, pour une vie stable sur son sol.

