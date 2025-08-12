Plus de 99% des bateaux de pêche à Vinh Long équipés de dispositifs de surveillance

Le 11 août, les autorités de la province de Vinh Long (Sud) ont effectué une inspection dans 23 communes côtières afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, Vinh Long compte actuellement 4.652 bateaux de pêche enregistrés, dont 2.263 de plus de 15 m opérant au large. À ce jour, 2.241 navires (99,03 %) sont équipés de dispositifs de surveillance.

Les 22 navires non encore équipés comprennent : deux en attente des procédures d’installation des dispositifs, et 20 endommagés ou suspendus, dont l’état et l’emplacement d’amarrage ont été vérifiés et dont la surveillance et le suivi ont été confiés aux autorités communales.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Quynh Thiên, a salué les efforts déployés par les autorités locales pour renforcer la lutte contre la pêche INN, tout en demandant la poursuite rigoureuse des contrôles, notamment à l’approche de l’inspection par la Commission européenne (CE).

Les autorités locales sont invitées à renforcer la communication avec les pêcheurs, à assurer la conformité réglementaire des navires et à empêcher toute activité illégale, en particulier dans les zones sensibles comme les estuaires et les eaux frontalières. Les mesures incluent également la gestion stricte des navires non enregistrés localement, le suivi des navires actifs en mer...

Aucun cas de pêche illicite dans les eaux étrangères n’a été signalé depuis début 2024, bien que des interruptions de connexion au système de surveillance aient encore été enregistrées.

