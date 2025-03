Investissement

Binh Dinh approuve 62 projets d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars

L'événement a vu la présence du vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung ainsi que des représentants de plus de 200 entreprises vietnamiennes et internationales.

À cette occasion, une cérémonie de signature de mémorandums de coopération en matière d'investissement a eu lieu, suivie de la remise des décisions d'investissement et des certificats d'enregistrement pour 62 projets, représentant un capital total de plus de 231.000 milliards de dôngs (plus de 9 milliards de dollars). Ces projets couvrent plusieurs secteurs clés tels que l'industrie, les hautes technologies, le commerce et le tourisme, l'économie urbaine, les services portuaires et la logistique, à l'exception du secteur de l'énergie.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que Binh Dinh, située sur la côte centrale du Vietnam, bénéficie d'une position stratégique et d'atouts majeurs pour attirer les investissements. Il a mis en avant l'environnement d'affaires favorable de la province, apprécié par de nombreux investisseurs, et son ambition de devenir un centre économique dynamique du pays et une province leader dans la région Centre.

Moteurs de croissance

Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur trois moteurs traditionnels de croissance : l'augmentation des investissements, la promotion des exportations et la stimulation de la consommation. Il a exhorté les autorités provinciales à maintenir un climat d'affaires attractif et compétitif, à mobiliser efficacement les ressources publiques et privées pour moderniser les infrastructures, et à développer une main-d'œuvre qualifiée adaptée aux secteurs de l'innovation et de la transformation numérique.

Nguyên Chi Dung a également suggéré de bien mettre en œuvre l'aménagement pour stimuler le développement durable, selon le modèle de l'économie numérique et de l'économie verte. Il a recommandé la création de parcs industriels écologiques intégrant logements sociaux et institutions culturelles pour les travailleurs, ainsi que le développement de pôles de production spécialisés.

En outre, il a souligné l'opportunité de tirer parti de la position géographique avantageuse de Binh Dinh pour dynamiser le secteur touristique et a suggéré d'étudier la création d'une zone de libre-échange au port de Phu My.

Le président du Comité populaire provincial Pham Anh Tuân a, quant à lui, lancé un appel aux investisseurs pour des projets dans les domaines des technologies de l'information (logiciels, centres de données, semi-conducteurs, intelligence artificielle, cybersécurité), du tourisme côtier, des complexes hôteliers de luxe, ainsi que des centres commerciaux et de loisirs aux normes internationales.

Le président du Comité populaire provincial a appelé les investisseurs à s'intéresser aux domaines suivants : les projets de production de logiciels, les centres de données (Big Data), les projets de composants semi-conducteurs, d’intelligence artificielle (IA) et de cybersécurité ; les investissements dans les zones touristiques balnéaires, les complexes hôteliers haut de gamme, ainsi que les projets de tourisme écologique, la construction d'un réseau d'hôtels et de resorts conformes aux normes internationales, ainsi que des centres commerciaux et des espaces de divertissement.

