Le Vietnam et le Cambodge promeuvent leur coopération en matière de défense

Photo : Huynh Thao/VNA/CVN

Lors de la rencontre, dans l'après-midi du 26 mars, avec le général Chay Saingyun, secrétaire d'État permanent du ministère cambodgien de la Défense, Nguyên Truong Thang a respectueusement remercié le ministère cambodgien de la Défense pour avoir créé des conditions favorables à la 7e zone militaire pour bien coordonner et mettre en œuvre les contenus de coopération et de jumelage avec les unités de l'armée royale cambodgienne.

Chay Saingyun a précisé que le Cambodge avait construit de nombreux sites historiques et monuments d'amitié à Phnom Penh et dans des localités à travers le pays, tout en se concentrant sur l'éducation de la jeune génération pour comprendre l'histoire de l'aide du Vietnam au Cambodge pour renverser le régime génocidaire dans le passé.

Selon Chay Saingyun, ces derniers temps, les forces armées de la 7e zone militaire ont soutenu et aidé le Cambodge dans tous les aspects notamment l’envoi d’équipes médicales pour donner des soins de santé, distribuer des médicaments, l'offre des cadeaux aux habitants cambodgiens, la construction d’une frontière de paix et d'amitié, la facilité des activités commerciales des populations des deux pays, etc.

Le 25 mars, Nguyên Truong Thang et sa suite ont rendu une visite de courtoisie et souhaité une bonne année au Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet à Phnom Penh.

Photo : Hoàng Minh/VNA/CVN

Il a exprimé sa joie et son enthousiasme devant les réalisations obtenues par le Cambodge ces derniers temps et remercié Hun Manet et le gouvernement royal du Cambodge d'avoir demandé aux agences compétentes de préserver les monuments d'amitié Vietnam - Cambodge construits sur le sol cambodgien comme un lieu d'éducation des jeunes générations sur les traditions historiques et l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Hun Manet a affirmé que son pays attachait de l'importance à la promotion de la coopération en matière de défense avec le Vietnam ; continuait de soutenir et de créer les meilleures conditions pour la recherche et la rassemblement des restes des soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge à travers les périodes ; soutenait les entreprises de l'Armée populaire du Vietnam qui faisaient des affaires au Cambodge.

Dans le cadre de sa visite, le général de division Nguyên Truong Thang a visité et offert des fleurs et de l'encens pour rendre hommage aux martyrs au Monument de l'amitié Cambodge - Vietnam ; travaillé avec l'ambassade du Vietnam, l'Association des entreprises Vietnam - Cambodge et un certain nombre d'entreprises implantées à Phnom Penh.

VNA/CVN