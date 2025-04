L'attraction des investissements étrangers en plein essor

S'efforçant constamment d'améliorer l'environnement d'investissement des entreprises, au cours du premier trimestre de 2025, les deux provinces de Bac Ninh, Hà Nam et la ville portuaire de Hai Phong ont continué d'attirer de nombreux capitaux d'investissement étrangers, notamment les principaux groupes économiques mondiaux dotés de la haute technologie et respectueux de l'environnement.

Le premier jour ouvrable de 2025, la province de Bac Ninh a octroyé des certificats d'enregistrement d'investissement et des décisions d'approbation de politique d'investissement à 18 entreprises nationales et étrangères d'un capital total de 1,8 milliard de dollars, dont le capital d'investissement direct étranger (IDE) à lui seul s'élevait à 1,67 milliard de dollars.

Le directeur du Département provincial des finances, Nguyên Viêt Hung, a déclaré que l'attraction des IDE à Bac Ninh depuis le début de 2025 a augmenté de 3,9 fois, permettant à Bac Ninh de continuer à être le leader du pays en matière d'attraction des IDE.

Bac Ninh a choisi avec constance et persistance d’attirer des projets d’IDE qui utilisent peu de terres et peu de main-d’œuvre, à fort capital, à haute technologie et à haute efficacité économique et qui ne polluent pas l’environnement.

Chaque trimestre, les autorités provinciales organisent des rencontres avec le milieu d’affaires et sont prêts à dialoguer et à dégager des obstacles pour les entreprises.

En 2024, la ville de Hai Phong a attiré 4,9 milliards de dollars de capitaux IDE, soit une hausse de près de 1,3 fois par rapport à 2023, se classant au deuxième rang du pays. En 2025, Hai Phong vise à attirer 4,5 milliards de dollars de capitaux IDE.

Au cours des deux premiers mois de 2025, la ville a attiré 278 millions de dollars de capitaux d'IDE, portant le nombre total de projets d'IDE valides à plus de 1.000 projets provenant de 42 pays et territoires avec un capital d'investissement total de 34,31 milliards de dollars, contribuant à plus de 86% de la valeur des exportations de la ville.

La province de Hà Nam s'efforce également d'atteindre l'objectif d'attirer un milliard de dollars de capitaux IDE en 2025. Au cours du seul premier trimestre, elle a attiré 500 millions de dollars.

Les autorités de ces trois localités accompagnent toujours et accordent une attention particulière, en fournissant un soutien substantiel et efficace pour promouvoir les entreprises d'IDE.

Le secrétaire du Comité Parti de la ville de Hai Phong, Lê Tiên Châu, a souligné qu'en 2025, Hai Phong s'efforce d'atteindre un taux de croissance économique de 12,5%. La ville se concentre donc sur l’investissement dans l’expansion et le développement de nouveaux moteurs de croissance économique. En particulier, la zone économique côtière du sud de Hai Phong, d'une superficie de 20.000 hectares, est destinée à devenir une zone économique verte multisectorielle de stature internationale, en cours d'établissement, permettant à Hai Phong de piloter de nouveaux mécanismes et politiques, de créer un environnement d'investissement ouvert et favorable et d'attirer des ressources de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Avec la détermination d'atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2025, d'ici la fin de 2025, la province de Bac Ninh continuera à intensifier les activités des affaires étrangères et à mener des activités de promotion d’investissements sur les marchés potentiels.

En encourageant les ressources d’investissement dans l’industrie et les services, en les industries potentielles, et en attirant les investissements dans de nouveaux groupes industriels, la province travaillera avec les grands investisseurs d’IDE pour augmenter le taux d’occupation des parcs et des grappes industrielles et préparera les infrastructures pour accueillir de grands projets d’investissement.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh, Nguyên Anh Tuân, a affirmé que la province accueille et apprécie toujours les contributions des entreprises d'IDE à la localité et s'engage à accompagner les investisseurs dans le processus de développement.

Le Comité populaire de la province de Hà Nam a demandé au Comité de gestion des zones industrielles provincial de se coordonner avec les localités pour développer des infrastructures reliant les parcs industriels et préparer les infrastructures, les terres propres, l'énergie et les ressources humaines afin d'attirer de grands projets d'investissement.

Truong Quôc Huy, secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial de Hà Nam, a demandé aux départements, aux branches et aux localités d'éliminer rapidement les difficultés des entreprises, en particulier le déblaiement des terrains ; réformer les procédures administratives, réduire les coûts pour les entreprises, aider les entreprises à démarrer rapidement leurs activités.

