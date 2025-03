Le Vietnam apprécie la croissance du Cambodge lors de l'examen des politiques commerciales

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission vietnamienne, a salué le Cambodge comme l’une des économies les plus dynamiques de la région, avec une croissance moyenne du PIB de près de 5% par an depuis 2017.

Durant la période examinée, le Cambodge a promulgué de nombreuses lois et réglementations sur le commerce et l’investissement, témoignant de sa volonté de moderniser son cadre juridique selon les normes internationales et de favoriser l’ouverture du marché.

Sur le plan bilatéral, le Vietnam a réaffirmé son engagement à renforcer ses liens avec le Cambodge, dans le but d’approfondir les relations commerciales et d’investissement et de contribuer au développement au sein de l’ASEAN et dans le cadre de l’OMC.

Le Vietnam a également salué la participation active du Cambodge à l’OMC, et ses contributions à la réforme du règlement des différends, à la résolution de questions relatives à l’agriculture, à la propriété intellectuelle et au commerce numérique.

Lors de l'événement, la Mission vietnamienne et les Missions d’autres pays membres de l’ASEAN ont eu un discours conjoint, appréciant le rôle du Cambodge depuis son adhésion au bloc régional en 1999, ses contribution à l’intégration économique régionale...

Depuis son entrée à l’OMC en 2004, le commerce de marchandises du Cambodge est passé de 25,4 milliards de dollars en 2017 à 47,9 milliards en 2023. En 2024, ses échanges avec l’ASEAN ont atteint 15,7 milliards de dollars.

L’ASEAN a réaffirmé son engagement à travailler avec le Cambodge pour renforcer l’intégration économique régionale et défendre un système commercial multilatéral fondé sur des règles.

VNA/CVN